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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

هاشم زاده: ضرورت آزادسازی زنجیره تامین نان در کشور

هاشم زاده: ضرورت آزادسازی زنجیره تامین نان در کشور

تبریز- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان‌شرقی گفت: آزادسازی، یک اصل اساسی و ضروری برای اصلاح وضعیت زنجیره تامین نان در کشور به شمار می آید و امیدواریم سیاست‌های دولت به این سمت پیش برود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید هاشم‌زاده روز سه شنبه با بیان اینکه امسال خوشبختانه سال زراعی خوبی را در استان داریم، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی امسال میزان تولید گندم در استان به ۷۰۰ هزار تن و میزان خرید تضمینی از کشاورزان به ۵۰۰ هزار تن خواهد رسید.

وی افزود: اما تنها دغدغه اکنون در این میان، پرداخت مطالبات گندم‌کاران است که به موقع و در زمان مطلوب صورت گیرد چرا که قطعا در این صورت کشاورزان انگیزه بالاتری برای تحویل گندم به دولت خواهند داشت.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه آذربایجان‌شرقی یکی از استان‌های پر مصرف کشور در بخش آرد و نان به شمار می‌آید، شرایط تولید آرد و نان و تامین گندم مناسب و همچنین تولید آرد کیفی در سطح استان برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی در خاتمه با بیان اینکه امیدواریم سیاست‌های دولت به سمتی پیش برود که شاهد آزادسازی آردونان در کشور باشیم، تاکید کرد: آزادسازی به این مفهوم که یارانه به انتهای زنجیره مصرف کنندگان منتقل شود چرا که در این صورت شاهد شکوفایی این صنعت و به دنبال آن افزایش کیفیت آرد و نان در کشور خواهیم بود.

کد مطلب 6901972

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