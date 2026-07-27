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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

اهدای عضو بانوی مسجدسلیمانی جان بیماران را نجات داد

اهدای عضو بانوی مسجدسلیمانی جان بیماران را نجات داد

اهواز - مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: اهدای عضو بانوی مسجدسلیمانی با رضایت خانواده‌اش، به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس چنانه پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: عمل پیوند اعضا از بانوی مسجدسلیمانی که به علت ضایعه مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، پس از رضایت خانواده وی انجام شد.

وی افزود: کبد و کلیه‌های این بیمار به بیماران نیازمند اهدای عضو پیوند زده شد.

مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: در کشور روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل دسترسی نداشتن به عضو مورد نیاز جان خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: به عبارتی، هر دو ساعت یک نفر به علت نبود عضو پیوندی فوت می‌کند.

کد مطلب 6900518

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    نظرات

    • قندعلی. IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خداوند به خانواده اش صبربده. روحش شاد.

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