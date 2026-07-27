صرف ۲۰۴ میلیارد ریال اعتبار در حوزه برق رسانی شهرستان فارسان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یداللهی مدیر برق شهرستان فارسان در تشریح گزارش عملکرد امور برق این شهرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۲۰۴ میلیارد ریال در حوزه برق رسانی شهرستان هزینه شده است که برق رسانی به طرح مسکن ملی فیل‌آباد،احداث پایه‌های تلسکوپی روشنایی معابر در شهر چلیچه و فیل‌آباد، نصب پست هوایی و رفع حریم خیابان شهید بهشتی فارسان، بهینه سازی و تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار در محله کمال الدین فارسان به طول ۶ کیلومتر، تعمیرات شبکه‌های فشار متوسط و فشار ضعیف از مهمترین این پروژه‌ها می‌باشد.

وی نصب پست هوایی در محله قلمستان فارسان، جابجایی پایه‌های برق رسانی در مسیر تردد منطقه پیرغار روستای دهچشمه،احداث شبکه‌های جایگزین سرقتی،بهینه‌سازی شبکه‌های برق در شهر جونقان به طول ۶ کیلومتر،بهینه سازی شبکه برق رسانی در روستای ده چشمه به طول ۶ کیلومتر،احداث شبکه برق جهت متقاضیان جدید خرید انشعاب، برق رسانی به ورزشگاه روستای ده چشمه و مسیر جاده سلامت، نصب ۱۰۰ دستگاه چراغ ال ای دی روشنایی روستایی و.... را از دیگر پروژه‌های اجرایی این شهرستان عنوان کرد.

محمد یداللهی از مزایای احرایی این طرح ها به رفع افت ولتاژ احتمالی ، ایمن سازی شبکه و رفع حریم تاسیسات برق، کاهش مدت زمان خاموشی‌ها ،بهبود مبلمان شهری، و... اشاره کرد.