به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی ظهر دوشنبه در چهارمین نشست شورای آموزش و پرورش استان کردستان، با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن مصوبات این شورا اظهار کرد: تصمیمات اتخاذشده در جلسات شورای آموزش و پرورش باید در چارچوب وظایف قانونی شورا و با رویکردی کاربردی و قابل اجرا دنبال شود.
وی با اشاره به نقش بنیادین آموزش و پرورش در مسیر توسعه کشور افزود: سرمایهگذاری در حوزه تعلیم و تربیت، زمینهساز پیشرفت جامعه است و اهمیت دانش و دانایی در تقویت بنیانهای کشور و افزایش توانمندی جامعه در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی بهخوبی نمایان شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین بر ضرورت توسعه زیرساختهای آموزشی و تربیتی تأکید کرد و گفت: دانشآموزان برای برگزاری برنامههای فرهنگی، آموزشی و تربیتی به فضاهای استاندارد و ایمن نیاز دارند و در همین راستا، تکمیل اردوگاه وحدت سنندج باید به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم استان با جدیت دنبال شود.
ورمقانی در ادامه با اشاره به ظرفیت مدارس غیردولتی در توسعه فضاهای آموزشی، از اختصاص تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان راهاندازی مدارس غیرانتفاعی استقبال کرد و خواستار پیگیری موضوع از سوی ادارهکل آموزش و پرورش استان برای تسهیل و تسریع در اجرای این طرح شد.
وی همچنین مقاومسازی و بازسازی دیوارهای پیرامونی مدارس را از دیگر ضرورتهای حوزه آموزش و پرورش دانست و بیان کرد: با توجه به دشواری ایجاد ردیفهای اعتباری جدید، باید از ظرفیتهای قانونی و منابع موجود برای تأمین اعتبار مورد نیاز این پروژهها استفاده کرد.
معاون استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداریها، خاطرنشان کرد: شهرداریهای استان باید همانند شهرداریهای سنندج و قروه، سهم سه درصدی تعیینشده برای آموزش و پرورش را پرداخت کنند تا بخشی از نیازهای این حوزه از محل منابع قانونی پیشبینیشده تأمین شود.
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