به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فارابی با انتشار فراخوان هفدهمین دوره این جشنواره، از پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه علوم انسانی و اسلامی برای شرکت در این رویداد علمی دعوت به عمل آورد.

بر اساس این فراخوان، کتاب، گزارش نهایی پژوهش، رساله دکتری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و مقاله پژوهشی که در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۱ تا پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر یا به پایان رسیده باشند، امکان شرکت در این دوره از جشنواره را دارند.

آثار در دو رده سنی بزرگسال و جوان (زیر ۳۵ سال) و در دو بخش داخلی ویژه پژوهشگران ایرانی و بین‌الملل ویژه پژوهشگران غیرایرانی داوری خواهند شد.

مهلت ارسال آثار تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شده است و متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت آثار خود به پایگاه اینترنتی جشنواره مراجعه کنند.

جشنواره بین‌المللی فارابی به‌عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای علمی حوزه علوم انسانی و اسلامی، هر ساله به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.