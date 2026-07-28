به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود قاسمی نوقابی در خصوص بلیت اتوبوسهای ویژه اربعین از مشهد به پایانههای مرزی کشور اظهار کرد: برای ایام اربعین حسینی اتوبوسهای ویژه از مشهد به پایانههای مرزی مهران در استان ایلام، خسروی در کرمانشاه، شلمچه و چذابه در خوزستان و تمرچین در آذربایجان غربی و از سایر مراکز شهرستانهای استان به مهران اعزام میشوند.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی بیان کرد: در سطح کشور حدود ۷ هزار دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران اربعین در مسیر مرزهای ۶ گانه بسیج شدهاند و ظرفیت ناوگان براساس میزان تقاضا توزیع میشود.
وی با بیان اینکه نرخ بلیتها به صورت مصوب تعیین و به شرکتهای حملونقل ابلاغ و اطلاعرسانی شده است، عنوان کرد: فروش بلیت باید از طریق شرکتهای حملونقل مسافری و سامانههای مجاز فروش بلیط انجام شود.
قاسمی نوقابی افزود: از زائران درخواست داریم در صورت مشاهده فروش بلیت بالاتر از نرخ مصوب یا هرگونه تخلف، گزارش خود را در سامانه ۱۴۱ ثبت کنند تا با متخلفان برخورد شود.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی در خصوص نرخ بلیتهای اتوبوس ویژه اربعین عنوان کرد: در مسیر مهران نرخ بلیت اتوبوسهای ۲۵ تا ۲۷ نفره سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، اتوبوسهای ۳۰ تا ۳۲ نفره سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، اتوبوسهای ۴۰ تا ۴۴ نفره دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و اتوبوسهای VIP با ظرفیت ۴۴ صندلی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی ادامه داد: در مسیر مشهد به شلمچه و چذابه نیز نرخ بلیت اتوبوسهای ۲۵ تا ۲۷ نفره چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، اتوبوسهای ۳۰ تا ۳۲ نفره سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، اتوبوسهای ۴۰ تا ۴۴ نفره دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و اتوبوسهای VIP، چهار میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود.
قاسمی نوقابی خاطرنشان کرد: همچنین نرخ بلیت مسیر مشهد به خسروی برای اتوبوسهای ۲۵ تا ۲۷ نفره، سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، اتوبوسهای ۳۰ تا ۳۲ نفره، دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، اتوبوسهای ۴۰ تا ۴۴ نفره، دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و اتوبوسهای VIP، ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان مصوب شده است.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی بیان کرد: در مسیر مشهد به تمرچین، نرخ بلیت اتوبوسهای ۲۵ تا ۲۷ نفره، چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، اتوبوسهای ۳۰ تا ۳۲ نفره، سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، اتوبوسهای ۴۰ تا ۴۴ نفره، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و اتوبوسهای VIP، سه میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
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