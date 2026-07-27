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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

انتقال هوایی زن مصدوم از ارتفاعات الموت به قزوین

انتقال هوایی زن مصدوم از ارتفاعات الموت به قزوین

قزوین- رئیس اورژانس قزوین از انتقال هوایی یک زن ۴۷ ساله که بر اثر سقوط از ارتفاع در بخش الموت غربی مصدوم شده بود، به بیمارستان شهید رجایی قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری اظهار کرد: در پی گزارش سقوط از ارتفاع یک خانم ۴۷ ساله در روستای دربند از توابع بخش الموت غربی، بلافاصله تیم اورژانس ۱۱۵ رازمیان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: این مأموریت از ساعت ۱۷ آغاز شد و کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی را برای مصدوم انجام دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین ادامه داد: پس از تثبیت وضعیت بیمار، مصدوم با آمبولانس به پد بالگرد رازمیان منتقل و در آنجا به تیم اورژانس هوایی استان تحویل داده شد.

اکبری خاطرنشان کرد: بالگرد اورژانس هوایی، مصدوم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شهر قزوین منتقل کرد و وی برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید رجایی قزوین اعزام شد.

کد مطلب 6900839

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