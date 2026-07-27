انتقال هوایی زن مصدوم از ارتفاعات الموت به قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری اظهار کرد: در پی گزارش سقوط از ارتفاع یک خانم ۴۷ ساله در روستای دربند از توابع بخش الموت غربی، بلافاصله تیم اورژانس ۱۱۵ رازمیان به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: این مأموریت از ساعت ۱۷ آغاز شد و کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه و مراقبتهای پیشبیمارستانی را برای مصدوم انجام دادند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین ادامه داد: پس از تثبیت وضعیت بیمار، مصدوم با آمبولانس به پد بالگرد رازمیان منتقل و در آنجا به تیم اورژانس هوایی استان تحویل داده شد.
اکبری خاطرنشان کرد: بالگرد اورژانس هوایی، مصدوم را در کوتاهترین زمان ممکن به شهر قزوین منتقل کرد و وی برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید رجایی قزوین اعزام شد.
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