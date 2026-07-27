مرز هوایی فرودگاه نوشهر در آستانه افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت راهاندازی مرز هوایی بینالمللی فرودگاه نوشهر روند آمادهسازی زیرساختها و الزامات بهرهبرداری از این ظرفیت را مورد ارزیابی قرار داد.
فرماندار نوشهر در این جلسه با اشاره به حمایتهای استاندار مازندران و همکاری دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، مرز هوایی بینالمللی فرودگاه نوشهر در آستانه افتتاح قرار دارد و با بهرهبرداری از آن، زمینه برقراری پروازهای بینالمللی فراهم خواهد شد.
وی افزود: راهاندازی این مرز هوایی میتواند بستر مناسبی برای توسعه صادرات و واردات، افزایش مبادلات تجاری، جذب سرمایهگذاری، رونق صنعت گردشگری، ایجاد فرصتهای شغلی و تسهیل تردد بازرگانان و مسافران فراهم کند.
فرماندار نوشهر همچنین با تأکید بر ظرفیتهای بندر، گمرک و فرودگاه این شهرستان، گفت: همافزایی این سه بخش میتواند جایگاه نوشهر را بهعنوان یکی از کانونهای مهم حملونقل، تجارت و گردشگری شمال کشور تقویت کرده و نقش مؤثری در توسعه پایدار استان مازندران داشته باشد.
در این نشست، بر استمرار هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تکمیل زیرساختها و بهرهبرداری هرچه سریعتر از مرز هوایی بینالمللی فرودگاه نوشهر تأکید شد.
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