مرز هوایی فرودگاه نوشهر در آستانه افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت راه‌اندازی مرز هوایی بین‌المللی فرودگاه نوشهر روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها و الزامات بهره‌برداری از این ظرفیت را مورد ارزیابی قرار داد.

فرماندار نوشهر در این جلسه با اشاره به حمایت‌های استاندار مازندران و همکاری دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، مرز هوایی بین‌المللی فرودگاه نوشهر در آستانه افتتاح قرار دارد و با بهره‌برداری از آن، زمینه برقراری پروازهای بین‌المللی فراهم خواهد شد.

وی افزود: راه‌اندازی این مرز هوایی می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه صادرات و واردات، افزایش مبادلات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری، رونق صنعت گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی و تسهیل تردد بازرگانان و مسافران فراهم کند.

فرماندار نوشهر همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های بندر، گمرک و فرودگاه این شهرستان، گفت: هم‌افزایی این سه بخش می‌تواند جایگاه نوشهر را به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم حمل‌ونقل، تجارت و گردشگری شمال کشور تقویت کرده و نقش مؤثری در توسعه پایدار استان مازندران داشته باشد.

در این نشست، بر استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زیرساخت‌ها و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از مرز هوایی بین‌المللی فرودگاه نوشهر تأکید شد.