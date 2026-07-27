به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ولی ظهر امروز دوشنبه در حاشیه جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۵ شهرستان بروجرد با اشاره به اهمیت تأمین بودجه لازم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی این شهرستان، اظهار داشت: در این جلسه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت تا بودجه‌ریزی مناسبی برای اتمام و تکمیل این پروژه‌ها صورت بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تخصیص کامل اعتبارات پروژه‌ها، افزود: دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند پیگیری لازم را برای تحقق و تخصیص کامل بودجه پروژه‌های خود انجام دهند و نباید اجازه دهیم پروژه‌های نیمه‌تمام به دلیل کمبود اعتبار راکد بمانند.

فرماندار بروجرد با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۵ باید پاسخگوی نیازهای واقعی شهرستان باشد، تصریح کرد: پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و زیرساختی متعددی در شهرستان در دست اجرا است که برای تکمیل آنها نیازمند تخصیص به‌موقع و کافی اعتبارات هستیم و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر هماهنگ عمل کنند.