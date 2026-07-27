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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰

نباید پروژه‌های نیمه‌تمام بروجرد به دلیل کمبود اعتبار راکد بمانند

نباید پروژه‌های نیمه‌تمام بروجرد به دلیل کمبود اعتبار راکد بمانند

بروجرد - فرماندار بروجرد، تأکید کرد: نباید اجازه دهیم پروژه‌های نیمه‌تمام این شهرستان به دلیل کمبود اعتبار راکد بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ولی ظهر امروز دوشنبه در حاشیه جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۵ شهرستان بروجرد با اشاره به اهمیت تأمین بودجه لازم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی این شهرستان، اظهار داشت: در این جلسه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت تا بودجه‌ریزی مناسبی برای اتمام و تکمیل این پروژه‌ها صورت بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تخصیص کامل اعتبارات پروژه‌ها، افزود: دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند پیگیری لازم را برای تحقق و تخصیص کامل بودجه پروژه‌های خود انجام دهند و نباید اجازه دهیم پروژه‌های نیمه‌تمام به دلیل کمبود اعتبار راکد بمانند.

فرماندار بروجرد با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۵ باید پاسخگوی نیازهای واقعی شهرستان باشد، تصریح کرد: پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و زیرساختی متعددی در شهرستان در دست اجرا است که برای تکمیل آنها نیازمند تخصیص به‌موقع و کافی اعتبارات هستیم و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر هماهنگ عمل کنند.

کد مطلب 6900954

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