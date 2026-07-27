مهار ۳ حریق در دامداری و منازل مسکونی سمنان؛ حوادث مصدوم نداشتند

علی‌اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع سه فقره آتش‌سوزی در نقاط مختلف شهر سمنان، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری با اعزام سریع به محل حوادث، موفق به مهار کامل آتش و جلوگیری از سرایت آن به بخش‌های مجاور شدند.

وی با اشاره به نخستین حادثه افزود: آتش‌سوزی گسترده در یک واحد دامداری واقع در جاده نظامی سمنان پس از اعلام به سامانه ۱۲۵، با اعزام نیروهای ایستگاه شماره پنج مهار شد. این حریق حجم زیادی از علوفه، کود و ضایعات چوبی را دربر گرفته بود که با اقدام سریع آتش‌نشانان از سرایت آن به سالن‌های اصلی دامداری جلوگیری شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان ادامه داد: در این حادثه مالک دامداری پیش از رسیدن نیروهای امدادی، دام‌ها را به محل امن منتقل کرده بود و به همین دلیل هیچ‌گونه تلفات جانی برای احشام گزارش نشد.

تاج‌آبادی همچنین از مهار آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی واقع در شهرک گلستان سمنان خبر داد و بیان داشت: کانون حریق، انباری حیاط منزل بود که به دلیل وجود وسایل مختلف، دچار آتش‌سوزی شده بود. آتش‌نشانان با حضور به‌موقع از گسترش آتش به ساختمان اصلی و منازل مجاور جلوگیری کردند.

وی افزود: در حادثه دیگری نیز آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در منطقه چهارصد دستگاه سمنان به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که نیروهای عملیاتی با اعزام فوری به محل، حریق را که از آشپزخانه آغاز شده بود، پیش از سرایت به سایر بخش‌های ساختمان مهار کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با بیان اینکه هیچ‌یک از این سه حادثه خسارت جانی در پی نداشت، تصریح کرد: عملیات ایمن‌سازی و لکه‌گیری در هر سه محل انجام شده و علت دقیق وقوع آتش‌سوزی‌ها توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.