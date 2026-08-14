به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، حلول ماه ربیع‌الاول را تبریک گفت و اظهار کرد: ماه ربیع‌الاول، ماه هجرت پیامبر اکرم(ص)، ماه میلاد و ماه برکات الهی است.

وی افزود: اول ماه ربیع‌الاول یادآور هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه مکرمه به مدینه منوره پس از ۱۳ سال دعوت به اسلام و تبلیغ دین در مکه است؛ هجرتی که زمینه تشکیل حکومت اسلامی را فراهم کرد و به عنوان مبدأ تاریخ هجری قمری قرار گرفت.

هجرت پیامبر(ص)؛ آغاز مرحله تشکیل حکومت اسلامی

امام جمعه گناوه با اشاره به توطئه مشرکان برای مقابله با پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: مشرکان در دارالندوه برای جلوگیری از گسترش دعوت پیامبر(ص) سه پیشنهاد مطرح کردند؛ زندانی کردن، به شهادت رساندن و اخراج آن حضرت از مکه.

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: قرآن کریم درباره این توطئه می‌فرماید «وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ»؛ آنان نقشه کشیدند اما خداوند بهترین تدبیرکننده است.

وی با اشاره به ماجرای لیلة‌المبیت گفت: یکی از فضائل بزرگ امیرالمؤمنین(ع) این بود که در شب هجرت پیامبر(ص)، در بستر آن حضرت خوابید و جان خود را در معرض شمشیر دشمنان قرار داد تا پیامبر اکرم(ص) بتواند از مکه خارج شود.

امام جمعه گناوه افزود: این فداکاری امیرالمؤمنین(ع) از جلوه‌های برجسته ایثار و ولایت‌مداری است و قرآن کریم نیز درباره این اقدام می‌فرماید «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ».

حلول ماه ربیع‌الاول؛ پس از دو ماه عزاداری اهل‌بیت(ع)

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به پایان ماه‌های محرم و صفر گفت: در دو ماه گذشته برای سیدالشهدا(ع) و اهل‌بیت پیامبر(ص) عزاداری کردیم و باید بدانیم که محبت اهل‌بیت(ع) همان چیزی است که پیامبر اکرم(ص) به عنوان اجر رسالت از امت خود درخواست کرده است.

وی با اشاره به آیه «قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی» اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) مزد رسالت خود را از مردم طلب نکرد مگر محبت و مودت نسبت به نزدیکان خود و مصداق کامل این قربی، اهل‌بیت(ع) هستند.

تقدیر از مردم شهرستان گناوه برای میزبانی از رزمندگان و حضور در تجمعات

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود از مردم این شهرستان به دلیل میزبانی و حمایت از رزمندگان و مدافعان کشور و همچنین حضور پرشور در تجمعات شبانه تقدیر کرد و گفت: مردم حسینی دوست و ولایتمدار شهرستان گناوه در این زمینه سنگ تمام گذاشتند.

وی افزود: مردم روستاها و مناطق مختلف شهرستان، امکانات خود را در اختیار رزمندگان قرار دادند و این اقدام شایسته تقدیر است و از مسئولان شهرستان، سپاه، بسیج، نیروهای نظامی و انتظامی و همه مردم که در این عرصه پای کار بودند تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه امروز عزت و اقتدار کشور مرهون تلاش نیروهای مسلح است، گفت: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد خادم اهل‌بیت(ع) و خادم رزمندگان اسلام باشیم.

دشمن در برابر اراده ملت ایران چاره‌ای جز تسلیم ندارد

امام جمعه گناوه با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز دشمنان در مواجهه با ایران اسلامی با ملتی حسینی مواجه هستند و نیروهای مسلح و مدافعان کشور با قدرت از امنیت و عزت ایران اسلامی دفاع می‌کنند و خداوند ترس از مومنان را در دل دشمنان انداخته و در شرایط کنونی دشمن در برابر اراده ملت ایران چاره‌ای جز تسلیم ندارد.

وی با اشاره به ادامه تجمعات شبانه مردمی گفت: ما به دستور رهبر معظم انقلاب در میدان حضور داریم و با دستور ایشان نیز ان‌شاءالله در زمان مناسب و با تحقق پیروزی نهایی، مأموریت‌ها به پایان خواهد رسید.

اصلاح قیمت باید آخرین حلقه اصلاحات باشد

حجت الاسلام حسینی در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع بنزین و مباحث مطرح‌شده درباره افزایش قیمت آن و انتخاب برخی استانها برای اجرای طرح پرداخت و گفت: همه می‌دانیم مصرف بنزین در کشور بالاست و شاید پرمصرف ترین ها باشیم، موضوع قاچاق سوخت نیز باید مبارزه و مدیریت شود، اما اگر هدف کاهش مصرف است باید برای مردم جایگزین فراهم شود و گرنه هزینه زندگی مردم بالا می رود.

وی افزود: نمی‌توان صرفاً با افزایش قیمت انتظار داشت مصرف کاهش پیدا کند؛ باید حمل‌ونقل عمومی، خودروسازی و سایر زیرساخت ها فراهم شود.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: اگر هدف کاهش قاچاق است، باید مدیریت مرزها و مبارزه با فساد تقویت شود و اگر هدف تأمین منابع دولت است، این موضوع باید شفاف برای مردم بیان شود و سیاست انرژی جایگزین مالیات نشود.

وی با اشاره به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: کشور در آبان ۹۸ هزینه سنگینی بابت نحوه اجرای این طرح پرداخت کرد و مسئولان باید در تصمیمات اقتصادی، شرایط جامعه و زمان مناسب را در نظر بگیرند.

وی گفت: واقعا ما به دولت هم در شرایط کنونی حق می دهیم و شرایط را درک می کنیم و ولی باید زمان مناسب را انتخاب و شفاف سازی شود.

رکنی حسینی تأکید کرد: اصلاح قیمت باید آخرین حلقه اصلاحات باشد، نه اولین اقدام،ابتدا باید عدالت برقرار، قاچاق کنترل، حمل‌ونقل عمومی تقویت، خودروهای پرمصرف اصلاح و زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

وی افزود: مردم اگر با آنها شفاف صحبت شود و مسئولان شرایط را توضیح دهند، همراهی خواهند کرد.

جدایی بحرین؛ یکی از اشتباهات راهبردی تاریخ معاصر ایران

امام جمعه گناوه با اشاره به سالروز جدایی بحرین از ایران و تاریخ این جدایی گفت: جدایی بحرین از خاک ایران یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات راهبردی در تاریخ معاصر کشور است.

وی افزود: بحرین از گذشته‌های دور بخشی از سرزمین ایران محسوب می‌شد، اما اظهارات مفلوکانه رژیم پهلوی و در نهایت با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی قدرت‌های خارجی از ایران جدا شد و امروز به عنوان مقر دشمن آمریکایی است.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: انگلیس در دو قرن اخیر در موارد مختلف در تجزیه و جدا شدن بخش‌هایی از سرزمین ایران نقش داشته است و باید از این تجربه تاریخی درس گرفت.

کودتای ۲۸ مرداد؛ درس بزرگ اعتماد نکردن به آمریکا

امام جمعه گناوه در ادامه با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: کودتای ۲۸ مرداد و شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت، عوامل داخلی و خارجی متعددی داشت.

وی یکی از عوامل داخلی شکست این نهضت را انحلال مجلس توسط دولت مصدق عنوان کرد و افزود: از سوی دیگربه تعبیر امام شهید، اعتماد دکتر مصدق به آمریکا برای مقابله با انگلیس از اشتباهات مهمی بود که در نهایت به شکست نهضت ملی کمک کرد و همین اعتماد باعث شکست شد.

رکنی حسینی گفت: تاریخ نشان داده است هر ملتی که به آمریکا اعتماد کرده، در نهایت ضربه خورده است و امروز این امر را در کشورهای همسایه نیز می بینیم.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تحولات منطقه‌ای اظهار کرد: بسیاری از کشورهایی که به حمایت آمریکا برای تأمین امنیت خود تکیه کرده‌اند، امروز متوجه شده‌اند که نمی‌توانند امنیت خود را به قدرت‌های خارجی و آمریکا واگذار کنند.

وی با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ایران به سال‌های پس از انقلاب محدود نمی‌شود، تصریح کرد: دشمنی آمریکا با ایران ریشه در کودتای ۲۸ مرداد دارد؛ در آن مقطع آمریکا دولت قانونی ایران را در سال ۱۳۳۲ساقط کرد و این واقعیت تاریخی نباید فراموش شود.

وی گفت: در برهه کنونی هم می خواست همین کار را انجام دهد ولی توسط ملت ایران شکست خورد.

وحدت و انسجام؛ رمز ایستادگی ملت ایران

وی اعتماد نکردن به قدرت های خارجی و استعمارگر را از درس های شکست نهضت ملی صنعت نفت عنوان کرد .

امام جمعه گناوه یکی دیگر از درس‌های کودتای ۲۸ مرداد را ضرورت وحدت و انسجام دانست و گفت: کنار گذاشتن روحانیت و آیت‌الله کاشانی از عوامل تضعیف نهضت ملی شدن صنعت نفت بود.

وی افزود: امروز نیز وحدت و انسجام ملت ایران مهم‌ترین سرمایه کشور در برابر دشمنان است و باید این اتحاد مقدس را حفظ کنیم و باید با بصیرت تاریخی، تجربه‌های گذشته را چراغ راه آینده قرار داد .