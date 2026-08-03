به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این گزارش در حالی است که دو نفتکش سعودی اوایل هفته از این منطقه عبور کردهاند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی شرکت رهگیری دریایی «کِپلر» (Kpler)، میزان تردد کشتیهای حامل کالا از تنگه بابالمندب طی روزهای اخیر با افت محسوسی همراه بوده است.
دادههای این شرکت نشان میدهد که تعداد کشتیهای عبوری از این آبراه در روز یکشنبه به ۱۸ فروند کاهش یافته، در حالی که این رقم در روزهای جمعه و شنبه به ترتیب ۲۸ و ۲۷ فروند ثبت شده بود.
گزارش یاد شده همچنین حاکی از آن است که روند کاهش ترافیک دریایی در این منطقه همزمان با انتشار اخباری درباره وقوع حمله به یک کشتی و افزایش ناامنیها در مسیرهای آبی استراتژیک صورت گرفته است.
با این حال، دادههای مربوطه تأیید میکنند که اوایل هفته جاری، دو نفتکش حامل محمولههای نفتی عربستان سعودی موفق شدند از این تنگه عبور کنند.
کارشناسان معتقدند تداوم گزارشهای امنیتی میتواند بر روند عادی تردد نفتکشها و کشتیهای تجاری در این مسیر حیاتی تأثیرات بیشتری داشته باشد.
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