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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۲

مسئول آمریکایی: در تولید پهپادها به شدت از رقبا عقب هستیم

مسئول آمریکایی: در تولید پهپادها به شدت از رقبا عقب هستیم

یک مسئول آمریکایی به عقب ماندن این کشور از رقبای خود در زمینه تولید پهپادها اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تراویس متز رئیس یکی از بخش های پنتاگون اعتراف کرد که آمریکا هنوز در تولید پهپادها از رقبای خود به شدت عقب مانده است.

در گزارش رویترز آمده است: یک مسئول پنتاگون که بر توسعه برنامه های پهپادی آمریکا نظارت دارد گفت که واشنگتن هنوز در مراحل اولیه و بسیار سخت این مسیر است.

بر اساس این گزارش، برنامه پنتاگون با بودجه‌ای بیش از ۱ میلیارد دلار، تا فوریه ۲۰۲۷ تنها می تواند 200 هزار فروند پهپاد را پوشش دهد.

در اوایل فوریه، طرحی از پنتاگون فاش شد که هدف آن ایجاد ذخایر عظیم متشکل از چندین هزار پهپاد انتحاری تا سال ۲۰۲۷ بود. 25 شرکت متخصص از جمله 2 شرکت اوکراینی نیز در این طرح مشارکت دارند.

کد مطلب 6901325

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