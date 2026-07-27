ادعای عربستان: چند پهپاد وارد شده از اراضی عراق را رهگیری کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع عربستان مدعی رهگیری و انهدام چند پهپاد وارد شده از اراضی عراق شد.
این وزارتخانه سعودی ادعا کرد: پهپادهایی که سعی در حمله به تاسیسات نفتی در منطقه الشرقیه و ریاض داشتند منهدم شدند.
وزارت دفاع عربستان مدعی شد: این اقدامات تروریستی از خاک عراق و توسط شبه نظامیان وابسته به ایران انجام شده است.
این وزارتخانه در ادامه بر حق عربستان در دفاع از خود و حفظ حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب تاکید کرد.
همزمان وزارت خارجه عربستان نیز مدعی شد: حملات پهپادی انجام شده از سوی شبه نظامیان وابسته به ایران در عراق را محکوم می کنیم و بر حق عربستان در بازدارندگی علیه متجاوزان تاکید می کنیم. دولت عراق باید اقدامات لازم را برای ممانعت از استفاده از اراضی آن به عنوان محلی برای حمله به عمل آورد.
نظر شما