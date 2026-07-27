ادعای عربستان: چند پهپاد وارد شده از اراضی عراق را رهگیری کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع عربستان مدعی رهگیری و انهدام چند پهپاد وارد شده از اراضی عراق شد.

این وزارتخانه سعودی ادعا کرد: پهپادهایی که سعی در حمله به تاسیسات نفتی در منطقه الشرقیه و ریاض داشتند منهدم شدند.

وزارت دفاع عربستان مدعی شد: این اقدامات تروریستی از خاک عراق و توسط شبه نظامیان وابسته به ایران انجام شده است.

این وزارتخانه در ادامه بر حق عربستان در دفاع از خود و حفظ حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب تاکید کرد.

همزمان وزارت خارجه عربستان نیز مدعی شد: حملات پهپادی انجام شده از سوی شبه نظامیان وابسته به ایران در عراق را محکوم می کنیم و بر حق عربستان در بازدارندگی علیه متجاوزان تاکید می کنیم. دولت عراق باید اقدامات لازم را برای ممانعت از استفاده از اراضی آن به عنوان محلی برای حمله به عمل آورد.