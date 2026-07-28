به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در راستای اجرای برنامه‌های پروژه مهر با شعار محوری «حماسه همدلی، برای ایران، برای مدرسه»، تیم سنجش بدو ورود به دبستان منطقه خواجه با حضور در روستای طرف، خدمات سنجش را برای تنها نوآموز جامانده از این فرآیند ارائه کرد.

با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و تماس‌های عوامل اجرایی با خانواده این نوآموز، به دلیل فراهم نبودن امکان مراجعه به مرکز سنجش، تیم اجرایی با حضور در روستا، فرآیند ارزیابی را در مسجد روستا انجام داد تا این نوآموز بتواند مراحل قانونی ورود به پایه اول ابتدایی را طی کند.

در این اقدام، حبیبه جاسر، عضو تیم سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان منطقه خواجه، با حضور در روستای طرف، فرآیند سنجش این نوآموز را انجام داد و زمینه تکمیل این مرحله از ثبت‌نام وی را فراهم کرد.

گفتنی است؛ سنجش بدو ورود به دبستان یکی از مراحل ضروری پیش از ثبت‌نام پایه اول ابتدایی است که با هدف ارزیابی آمادگی تحصیلی، سلامت جسمانی و شناسایی نیازهای آموزشی نوآموزان انجام می‌شود و تکمیل این فرآیند برای تمامی کودکان واجد شرایط، نقش مهمی در تحقق پوشش تحصیلی حداکثری و جلوگیری از بازماندن از تحصیل دارد.

شایان ذکر است؛ روستای طرف از توابع منطقه خواجه در استان آذربایجان شرقی است و این اقدام نمونه‌ای از رویکرد آموزش و پرورش برای رساندن خدمات آموزشی به همه کودکان، حتی در مناطق دوردست، به شمار می‌رود.

همکاران جهادی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با تأکید بر عدالت آموزشی، اجرای برنامه‌های سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان را از ماه ‌های پیش پیگیری می‌کنند تا هیچ کودکی صرفاً به دلیل محدودیت دسترسی، از حق آموزش محروم نماند.