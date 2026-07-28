عاشوری: جذب نوجوانان اولویت اصلی ستاد نماز جمعه دیّر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عاشوری صبح سه شنبه در گردهمایی اعضای ستاد نماز جمعه بندر دیّر که به مناسبت پنجم مردادماه، سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: خدمت در ستاد نماز جمعه، خدمت به دین و تقواست؛ چرا که این نهاد طبق بیانات مقام معظم رهبری، وظیفه گسترش روح دینی و ایمان را در جامعه بر عهده دارد.

مسئول ستاد نمازجمعه دیّر با تجلیل از شخصیت اخلاقی و سیره مدیریتی حجت‌الاسلام حسینی، امام جمعه دیّر، تصریح کرد: حضور بیش از سه دهه‌ای ایشان در این شهرستان، الگوئی از سعه‌صدر و نگاه فراجناحی است. ایشان هرگز تریبون نماز جمعه را به شائبه‌های تبلیغاتی و جناحی آلوده نکرده‌اند و همین رویه باعث شده است تا همه سلیقه‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم، ارادتی قلبی به این سنگر داشته باشند.

وی با اشاره به تغییرات دو سال اخیر در بدنه ستاد نماز جمعه دیّر، افزود: بنای ما بر تحول، استفاده از نیروهای جوان و دعوت از همه گروه‌ها و سنین، به‌ویژه نوجوانان دختر و پسر بوده است. ما معتقدیم تا مساجد ما با حضور جوانان رونق نگیرد، صفوف نماز جمعه آن‌طور که شایسته است متراکم نخواهد شد؛ لذا تبلیغ چهره‌به‌چهره و دعوت خانوادگی برای حضور در مصلی باید در دستور کار خادمان قرار گیرد.

مسئول ستاد نماز جمعه دیّر با اشاره به برنامه‌های شاخصی که در هفته نمازجمعه برگزار شد، گفت: برگزاری مسابقات ورزشی (تنیس روی میز و فوتبال‌دستی) بین مساجد، مسابقات کتابخوانی در فضای مجازی، تجلیل از خانواده شهدا، ائمه جمعه شهرستان و سرکشی به شهرهای تابعه و مساجد از جمله برنامه‌هایی بود که با هدف پویایی این سنگر انجام شد.

عاشوری ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان برادر و خواهر، خاطرنشان کرد: تمامی اعضای ستاد، از بخش‌های انتظامات و امنیت گرفته تا تیم‌های فرهنگی، موذنان و بخش نظافت، به‌صورت کاملاً افتخاری و بدون هیچ چشم‌داشت مادی فعالیت می‌کنند.

وی با تمجید ویژه از خواهران خادم ستاد نمازجمعه، گفت: این عزیزان با وجود کمبود امکانات، مخلصانه برای میزبانی از نمازگزاران تلاش می‌کنند و وظیفه ماست که قدردان این مجاهدت‌های خاموش باشیم.

در پایان این مراسم، مسئول ستاد نماز جمعه دیّر بر ضرورت ارائه راهکارهای نوین توسط اعضا برای مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در برگزاری آیین عبادی سیاسی نماز جمعه تأکید و از همکاری ادارات و نهادهای شهرستان در پیشبرد اهداف فرهنگی این ستاد سپاسگزاری کرد.



در پایان این مراسم از اعضای ستاد نمازجمعه دیّر تجلیل شد.