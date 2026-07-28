شناسایی ۲ مورد تخلف و تقلب در آزمون دستیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر امیر هوشنگ مهرپرور مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به برگزاری پنجاه ‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی گفت: در این دوره ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۹ نفر در آزمون حضور یافتند و تعداد شرکت‌کنندگان و ثبت‌نام‌کنندگان در این دوره به بالاترین میزان طی پنج سال اخیر رسید.



وی افزود: در دو حوزه از مجموع حوزه‌های امتحانی، دو نفر از شرکت‌کنندگان به دلیل حضور در جلسه آزمون به جای فرد دیگر و استفاده از وسایل ارتباطی با خارج از محل برگزاری آزمون شناسایی و به مقامات قضایی تحویل داده شدند و موضوع در حال بررسی از سوی مقامات قضایی و پلیس فتا است.



مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه پنجاه ‌و سومین آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ در ۳۴ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع داوطلبان ثبت‌نام‌کننده، ۸ هزار و ۷۵۶ نفر مرد و سایر داوطلبان زن بودند و حدود ۱۷ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در آزمون شرکت نکردند که این میزان با روند حضور داوطلبان در آزمون سال گذشته تفاوت محسوسی نداشته است.



وی افزود: بررسی روند آماری پنج دوره اخیر نشان می‌دهد تعداد ثبت‌نام‌کنندگان پس از کاهش نسبی در دوره پنجاه‌ویکم، از دوره پنجاه‌ودوم وارد مسیر افزایشی شده و در دوره پنجاه ‌وسوم با ثبت ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب، به بیشترین میزان در پنج سال اخیر رسیده است.



مهرپرور با اشاره به نرخ حضور داوطلبان در پنج دوره اخیر گفت: میزان حضور داوطلبان در این دوره‌ها همواره در بازه ۸۱ تا ۸۴ درصد قرار داشته است و این موضوع نشان می‌دهد که با وجود افزایش چشمگیر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، میزان مشارکت داوطلبان در آزمون از ثبات قابل توجهی برخوردار بوده است. بر این اساس، برگزاری آزمون دستیاری در شرایط فعلی کشور تأثیر منفی محسوسی بر میزان حضور داوطلبان در آزمون نداشته است.



وی با بیان اینکه آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی مهم‌ترین آزمون ورودی دوره‌های تخصصی بالینی پزشکی در کشور است، اظهار کرد: این آزمون هر سال توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و با نظارت شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود و با هدف تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی، پاسخگویی به نیازهای نظام سلامت و کمک به توزیع متوازن متخصصان در رشته‌های مختلف بالینی انجام می‌شود.



مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی افزود: پزشکان عمومی واجد شرایط از طریق رقابت در این آزمون امکان ورود به دوره‌های دستیاری تخصصی را پیدا می‌کنند و پذیرفته‌شدگان پس از ورود به دوره دستیاری، بر اساس برنامه‌های آموزشی مصوب، آموزش‌های نظری، عملی و پژوهشی را فرا می‌گیرند و ضمن مشارکت در ارائه خدمات درمانی، پس از موفقیت در ارزیابی‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط، دانشنامه تخصصی دریافت خواهند کرد.



مهرپرور با اشاره به فرآیند آماده‌سازی و برگزاری پنجاه‌ وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار بیان کرد: فرآیند برگزاری این آزمون طی بیش از هفت ماه، از آغاز ثبت‌نام تا روز برگزاری، با مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و اطلاع‌رسانی مستمر همراه بود. در این مدت، تمدید مهلت‌های ثبت‌نام، بازنگری تقویم آزمون‌ها، افزایش حوزه‌های امتحانی، تکمیل و رفع نقص مدارک، انتشار ضوابط و شرایط پذیرش و برنامه‌ریزی برای برگزاری منظم آزمون انجام شد.



وی همچنین درباره تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت شرایط غیرمترقبه گفت: با توجه به مصوبات کمیته هفت‌نفره دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تمهیدات لازم برای مقابله با هرگونه اتفاق غیرمترقبه، پیش از برگزاری و در حین آزمون، پیش‌بینی و اجرا شد که خوشبختانه هیچ‌گونه اتفاقی که منجر به تأخیر در شروع، قطع یا لغو آزمون شود، در هیچ‌یک از حوزه‌های امتحانی رخ نداد.



مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به انتشار کلید اولیه پنجاه‌ و سومین آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی گفت: کلید اولیه آزمون منتشر شده است و داوطلبان می‌توانند در مهلت تعیین‌شده، اعتراضات خود را از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت کنند.