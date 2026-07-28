به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست صبح سه‌شنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای هرمزگان، اظهار کرد: محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۵ مردادماه ادامه دارد.

وی افزود: عملیات آسفالت کنارگذر پل شور به پایان رسیده و با نصب تابلوها و علائم، مسیر برگشت از حاجی‌آباد به سمت بندرعباس از امروز زیر بار ترافیک خواهد رفت.

رئیس پلیس راه هرمزگان، بیان کرد: با بهره‌برداری از این مسیر تردد روان‌تر شده و مشکل کندی عبور و مرور که به دلیل نبود آسفالت و استفاده از مسیر جایگزین سخت وجود داشت برطرف می‌شود.

حق‌پرست با بیان اینکه در حال حاضر مشکل خاصی در تردد محور حاجی‌آباد به بندرعباس وجود ندارد، گفت: از زائران درخواست می‌شود هنگام بازگشت از سفر کربلا قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و برای رفع خستگی تنها در پارکینگ‌ها، مجتمع‌های خدمات رفاهی و مکان‌های ایمن توقف و استراحت کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان نباید تنها با نوشیدن قهوه یا شستن صورت بدون استراحت کافی به مسیر ادامه دهند، چرا که حفظ جان خود و دیگران از هرگونه تعجیل در رسیدن به مقصد مهم‌تر است.