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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

سرهنگ حق‌پرست: مرمت پل‌های شور در هرمزگان با سرعت ادامه دارد

سرهنگ حق‌پرست: مرمت پل‌های شور در هرمزگان با سرعت ادامه دارد

بندرعباس - رئیس پلیس راه هرمزگان از ادامه عملیات بهسازی و مرمت پل‌های شور در محور بندرعباس - حاجی‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست صبح شنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای استان، اظهار کرد: تردد در سطح محورهای استان عادی و روان است و در حال حاضر مشکل خاصی در محورهای مواصلاتی وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت محور حاجی‌آباد به بندرعباس و بالعکس، افزود: همان‌گونه که پیش‌تر اعلام شده پل‌های شور در این محور مورد اصابت قرار گرفته‌اند و در حال حاضر هر دو پل رفت و برگشت توسط نیروهای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در حال بهسازی و مرمت هستند.

سرهنگ حق‌پرست، ادامه داد: چند روز پیش به همراه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از این مسیر بازدید شد و دستوراتی برای تسهیل و روان‌سازی تردد خودروها صادر شد. مجموعه راهداری نیز هم اکنون اقداماتی از جمله جداسازی مسیرها، اجرای روکش آسفالت و نصب تابلوها و علائم راهنمایی را در دستور کار دارد که اجرای کامل آن نیازمند زمان است.

وی، بیان کرد: با قول مسئولان راهداری این اقدامات با سرعت بیشتری انجام خواهد شد تا کندی تردد در محور بندرعباس - سیرجان در روزهای آینده برطرف شده و تردد در این مسیر روان‌تر شود.

رئیس پلیس راه هرمزگان، خاطرنشان کرد: در سایر محورهای استان نیز مشکل خاصی وجود ندارد و تردد به صورت عادی در جریان است.

سرهنگ حق‌پرست در پایان با توصیه به رانندگان، گفت: با توجه به گرمای هوا و خلوت‌تر شدن محورهای مواصلاتی افزایش سرعت خودروها می‌تواند احتمال وقوع تصادفات را افزایش دهد. از رانندگان به ویژه مسافران ورودی به استان هرمزگان درخواست می‌شود سرعت مطمئنه را رعایت کنند. سرعت مطمئنه سرعتی است که راننده با وسیله نقلیه متعارف بتواند در شرایط مختلف، کنترل خودرو را حفظ کرده و از بروز تصادف جلوگیری کند.

کد مطلب 6898043

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