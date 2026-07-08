به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست ظهر چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای هرمزگان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در جاده‌های استان عادی و روان است و هیچ مشکلی در محورهای مواصلاتی وجود ندارد.

وی با اشاره به موج بازگشت هموطنان از مراسم تشییع پیکر امام شهید، افزود: با توجه به احتمال بروز خستگی و خواب‌آلودگی در مسیر بازگشت به رانندگان توصیه می‌شود، هر دو ساعت یک‌بار در مجتمع‌های خدمات رفاهی یا مکان‌های ایمن توقف کرده و استراحت کنند.

رئیس پلیس راهور هرمزگان، تأکید کرد: رانندگان به هیچ عنوان با عجله و شتاب رانندگی نکنند، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و با مأموران پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.

حق‌پرست با بیان اینکه هر زمان راننده احساس خواب‌آلودگی یا ناتوانی در ادامه مسیر کرد باید در محل مناسب توقف کند، گفت: نوشیدن چای یا قهوه جایگزین استراحت نیست و ادامه رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی می‌تواند بسیار خطرناک باشد.