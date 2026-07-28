ادامه پسروی محمد فتوحی در رنکینگ جهانی/ پاکدامن درجا زد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای انفرادی رقابت های شمشیربازی قهرمانی جهان در هنگ کنگ به پایان رسید و فدراسیون جهانی شمشیربازی با توجه به عملکرد شرکت کنندگان در این بخش از مسابقات، رنکینگ خود را به روز رسانی کرد.

علی پاکدامن، نیا زاهدی، طاها کارگرپور و محمد فتوحی نمایندگان ایران در این دوره مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان بودند که بر اساس عمکلردشان، وضعیت‌شان در رنکینگ جهانی دستخوش تغییراتی شده است. البته علی پاکدامن که در مسابقات قهرمانی جهان تا جدول ۱۶ نفره پیش رفت، جایگاهش تغییری نکرده است. کارگرپور صعودی ۲۱ پله ای داشته است و دو بازیکن دیگر شمشیربازی ایران با سقوط مواجه شده اند.

محمد فتوحی که در مسابقات قهرمانی جهان بدترین عملکرد ممکن را در میان بازیکنان ایرانی داشت، در این رده بندی ۳۸ پله سقوط کرده است. او بعد از مسابقات قهرمانی آسیا هم با سقوطی ۲۴ پله ای در رنکینگ جهانی مواجه شد.

جایگاه شمشیربازان اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی جهان در رده بندی جدید فدراسیون جهانی به این شرح است:

* علی پاکدامن: این بازیکن در رده ۴۱ ایستاده است، او پیش از این هم صاحب همین جایگاه بود

* طاها کارگرپور: این بازیکن در رده ۱۱۱ ایستاده است، او پیش از این صاحب جایگاه ۱۳۲ بود

* نیما زاهدی: این بازیکن در رده ۱۱۵ ایستاده است، او پش از این صاحب جایگاه ۱۱۳ بود

* محمد فتوحی: این بازیکن در رده ۱۷۴ ایستاده است، او پیش از این صاحب جایگاه ۱۳۶ بود

وضعیت دیگر شمشیربازان ایران در رده بندی جهانی به این شرح است:

* احمدرضا شهمیری: این بازیکن در رده ۲۸۱ ایستاده است

* عرفان شکوهی: این بازیکن در رده ۳۴۳ ایستاده است

* دانیال دانشمند: این بازیکن در رده ۳۴۵ ایستاده است

* محمدمهدی شاکر: این بازیکن در رده ۳۴۶ ایستاده است

* پارسا پورسلمان: این بازیکن در رده ۳۷۶ ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازان ایران در بخش انفرادی مسابقات قهرمانی جهان این جایگاه ها را به دست آوردند:

* علی پاکدامن: ۱۲

* نیما زاهدی: ۹۰

* طاها کارگرپور: ۹۱

* محمد فتوحی: ۹۷