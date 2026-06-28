به گزارش خبرنگارمهر، رده بندی فدراسیون جهانی شمشیربازی با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده در رقابت های قهرمانی آسیا به روزرسانی شده است. این رقابت ها هفته گذشته به میزبانی هند برگزار شد و طی آن تیم ملی اسلحه سابر ایران با انجام یک بازی و متحمل شدن شکست در آن، خیلی زود به کار خود پایان داد.

با وجود این عملکرد، تیم ملی ایران در رده بندی جدید فدراسیون جهانی یک پله صعود داشته است و نهمین تیم آسیایی در این رنکینگ به حساب می آید.

در بخش انفرادی هم بازیکنانی مانند علی پاکدامن، نیما زاهدی، طاها کارگرپور و محمد فتوحی صعود داشته اند. البته فتوحی با وجود صعود در رنکینگ جهانی، در میان بازیکان ایرانی سقوط داشته است. او پیش از این سومین بازیکن ایرانی در رنکینگ جهانی بود اما در رده بندی جدید، این جایگاهش به رده چهارم تنزل پیدا کرده است.

جایگاه شمشیربازان اسلحه سابر ایران در رده بندی جدید فدراسیون جهانی به این شرح است:

انفرادی

* علی پاکدامن: این بازیکن در رده ۴۱ ایستاده است، او پیش از این صاحب جایگاه ۵۷ بود

* نیما زاهدی: این بازیکن در رده ۱۱۳ ایستاده است، او پش از این صاحب جایگاه ۱۳۸ بود

* طاها کارگرپور: این بازیکن در رده ۱۳۲ ایستاده است، او پیش از این صاحب جایگاه ۲۱۰ بود

* محمد فتوحی: این بازیکن در رده ۱۳۶ ایستاده است، او پیش از این صاحب جایگاه ۱۶۰ بود

* احمدرضا شهمیری: این بازیکن در رده ۲۸۷ ایستاده است، او پیش از این صاحب جایگاه ۲۸۱ بود

* عرفان شکوهی: این بازیکن در رده ۳۴۵ ایستاده است، او پیش از این صاحب جایگاه ۳۳۸ بود

تیمی

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در رده ۲۸ ایستاده است، ایران پیش از این صاحب جایگاه ۲۹ بود

کره جنوبی (اول)، ژاپن (۷)، ازبکستان (۱۴)، قزاقستان (۱۷)، هنگ کنگ و چین (۱۸)، هند (۲۱) و عربستان صعودی (۲۴) دیگر تیم های آسیایی هستند که در رده بندی فدراسیون جهانی شمشیربازی بالاتر از ایران ایستاده اند.