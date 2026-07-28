نیکزاد: بنزین قطعا گران نخواهد شد/ پیگیر مطالبات گندمکاران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: این نشست با محوریت بررسی مطالبات گندمکاران برگزار شد و سه تصمیم مهم در آن به تصویب رسید.

وی افزود: نخستین تصمیم این بود که ظرف ۱۵ روز، با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، درباره امهال وام‌های کشاورزان تصمیم‌گیری شود.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: تصمیم دوم، برگزاری یک نشست راهبردی برای بررسی و اصلاح نحوه مدیریت زنجیره گندم، آرد و نان بود تا مشکلات این بخش به صورت ریشه‌ای بررسی شود.

نیکزاد با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: تا امروز ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات آنان پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: مقرر شد تا ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵، یعنی طی ۱۵ روز آینده، میزان پرداخت مطالبات گندمکاران به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برسد که مجلس نیز این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس تأکید کرد: دولت در این زمینه با کمیسیون کشاورزی هم‌نظر است و مجلس نیز بر اجرای این تعهد اصرار دارد تا مطالبات کشاورزان هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

نیکزاد در ادامه با اشاره به هماهنگی میان دولت و مجلس، گفت: لازم می‌دانم به مردم اعلام کنم که با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان دولت و مجلس، قطعاً بنزین گران نخواهد شد و با پیگیری‌هایی که انجام شده، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تکرار تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران در سال‌های مختلف، اظهار کرد: در حدود چهار ماه، باید رقمی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پرداخت شود که تأمین این منابع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد کارگروهی با حضور کمیسیون کشاورزی مجلس، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا راهکارهای لازم برای جلوگیری از تکرار تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران در سال‌های آینده بررسی و اجرایی شود.