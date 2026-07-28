طوفان شن ادارات سه شهرستان شرق کرمان را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران ریگان از تعطیلی ادارات این شهرستان از ساعت ۱۱ امروز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌های هوا خبر داد.

مراد آبیار، اظهار داشت: با توجه به وزش طوفان، شرایط نامساعد جوی و افزایش غلظت آلاینده‌های هوا، بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان، فعالیت تمامی ادارات شهرستان ریگان از ساعت ۱۱ امروز تعطیل است.

مراکز امدادی، خدمات‌رسان، درمانی، نظامی و انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

تعطیل شدن ادارات فهرج و نرماشیر

همچنین در پی وزش طوفان و افزایش غلظت آلاینده‌های هوا، ادارات شهرستان های فهرج و نرماشیر امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل شد.

بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران این شهرستان، به دلیل شرایط نامساعد جوی و افزایش آلایندگی هوا، تمامی ادارات فهرج و نرماشیر از ساعت ١۰ صبح امروز تعطیل شدند.

طبق این اطلاعیه، مراکز امدادی، خدمات‌رسان، نظامی و انتظامی از این تصمیم مستثنی بوده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.