۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۳۴

طوفان شن تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان فهرج را کند کرد

فهرج- رئیس اداره راهداری فهرج گفت: وزش طوفان شدید در شهرستان فهرج علاوه بر ایجاد اختلال در عبور و مرور محورهای مواصلاتی، کیفیت هوای این منطقه را نیز به وضعیت خطرناک رسانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین رکن‌آبادی، چهارشنبه شب با اشاره به وقوع طوفان در این منطقه به خبرنگاران گفت: به دلیل وزش طوفان شدید و کاهش دید افقی، عبور و مرور در محور مواصلاتی «کرمان - زاهدان» به‌ویژه در محدوده «فهرج - شورگز» با کندی روبرو شده است.

وی با بیان اینکه شدت طوفان در محور «فهرج - بم» بیشتر گزارش شده است، از رانندگان و شهروندان خواست تا زمان فروکش کردن شرایط جوی، از هرگونه تردد غیرضروری در این محورها خودداری کنند.

گفتنی است، علاوه بر مشکلات ترافیکی ناشی از طوفان، وضعیت آلایندگی هوا نیز در این شهرستان بحرانی گزارش شده است که بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص هوای شهرستان فهرج هم‌اکنون در وضعیت خطرناک قرار دارد.

