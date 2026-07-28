به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مجید بهشتی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به برنامهریزیهای فرهنگی انجامشده برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی(ع)، اظهار کرد: مهمترین برنامه فرهنگی امسال، اجرای طرح «زیارت نیابتی» است که از مرحله ایدهپردازی تا اجرا بر عهده کمیته فرهنگی اربعین قرار دارد. بر اساس این طرح، زائران به نیابت از مددجویان تحت پوشش سازمان که به دلیل شرایطی که دارند امکان تشرف به عتبات عالیات را ندارند، زیارت میکنند و نایبالزیاره آنان خواهند بود.
وی با اشاره به فعالیت غرفههای فرهنگی در موکب سازمان افزود: در موکب زرباطیه، غرفههای تبلیغی و فرهنگی، اقامه نماز، پذیرایی، خدمت گمشدگان، خدمات ویلچر، مادر و کودک و توزیع آب و شربت پیشبینی شده است و برای هر یک از این بخشها، پیوست فرهنگی تعریف شده تا علاوه بر ارائه خدمات، برنامههای معرفتی و فرهنگی نیز برای زائران اجرا شود.
رئیس کمیته فرهنگی اربعین سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: یکی از برنامههای ثابت موکب، برگزاری مراسم ذکر، توسل و معنویت ویژه خادمان در پایان هر شب است تا خدمترسانی با روحیه معنوی و اخلاص بیشتری دنبال شود.
بهشتی با اشاره به سازماندهی نیروهای خدمترسان گفت: تمامی خادمان در قالب سه گروه با عناوین «شهید آیتالله امام خامنهای(ره)»، «شهید سلیمانی» و «شهید طهرانچی» تقسیمبندی شدهاند و مسئولیت هر گروه بر عهده یک روحانی است که هدایت برنامههای فرهنگی، تبلیغی و خدمترسانی آن گروه را بر عهده دارد.
وی افزود: در طول ۱۴ روز فعالیت موکب، هر روز به نام یکی از شهدای شاخص نامگذاری شده و تصویر و پیکسل آن شهید بر لباس خادمان نصب میشود تا یاد و فرهنگ ایثار و شهادت در متن خدمترسانی به زائران زنده نگه داشته شود.
رئیس کمیته فرهنگی اربعین سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به سه محور اصلی پیامهای فرهنگی موکب اظهار کرد: نخستین پیام، ترویج فرهنگ زیارت همراه با معرفت و توجه به فرمایش امام صادق(ع) درباره آداب زیارت امام حسین(ع) است. بر همین اساس، مبلغان فرهنگی به زائران توصیه میکنند با توجه به شرایط کشور، زیارتی مختصر، هدفمند و همراه با رعایت شرایط موجود داشته باشند.
وی ادامه داد: دومین محور فرهنگی، ترویج شعار «یالثارات الحسین» و اجرای برنامه پرچمگردانی در فضای موکب است که با هدف تقویت روحیه حماسی و فرهنگ عاشورایی برگزار میشود.
بهشتی همچنین از اجرای طرح «سفیر» ویژه کودکان خبر داد و گفت: در این طرح، به کودکان ایرانی یک سربند و هشت سربند دیگر به نیت امام رضا(ع) اهدا میشود تا در طول مسیر، این سربندها را به کودکان خادم عراقی هدیه کنند و از این طریق، پیام دوستی، محبت و همدلی میان کودکان دو ملت منتقل شود.
وی با بیان اینکه در مرحله نخست اعزام خادمان، ۲۸ شیفت خدمترسانی پیشبینی شده است، افزود: سه گروه شهید آیتالله خامنهای، شهید سلیمانی و شهید طهرانچی در این شیفتها، مسئولیت اجرای عملیات فرهنگی، تبلیغی و خدماتی را بر عهده دارند.
رئیس کمیته فرهنگی اربعین سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران همچنین به برنامههای بدرقه و استقبال از خادمان اشاره کرد و گفت: از زمان اعزام، مراسم بدرقه با قربانی و دود کردن اسپند برگزار میشود و در طول مسیر نیز در هر اتوبوس یک روحانی حضور دارد تا مباحث اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی را برای خادمان تبیین کند. برای بازگشت نیز برنامه استقبال و تکریم خادمان پیشبینی شده است.
بهشتی در پایان یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی ویژه خادمان را زیارت پیش از آغاز خدمت عنوان کرد و گفت: خادمان پیش از استقرار در موکب، به نجف اشرف و کربلای معلی مشرف میشوند و پس از کسب اذن خدمت از محضر امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و قمر بنی هاشم حضرت عباس(ع)، برای خدمترسانی به زائران به موکب سازمان در مرز زرباطیه بازمیگردند تا این خدمت را با توسل، معرفت و اخلاص آغاز کنند.
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