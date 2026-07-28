به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی «دکتر رامین صرامی فروشانی» با گرامیداشت سالروز تأسیس این مجموعه و آغاز چهارمین دهه فعالیت آن، گفت: ۳۰ سال پیش، فعالیت این مجموعه با راهاندازی یک کلینیک تخصصی تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان آغاز شد؛ مرکزی که با هدف افزایش آگاهی عمومی، تشخیص بهموقع بیماری و کاهش مرگومیر ناشی از سرطان شکل گرفت و به تدریج با توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی، مسیر رشد خود را تا تبدیل شدن به یکی از مهمترین مراکز تخصصی سرطان کشور ادامه داد.
دکتر رامین صرامی فروشانی اظهار کرد: با گسترش فعالیتهای پژوهشی و شکلگیری هستههای علمی این کلینیک به مرکز تحقیقات سرطان پستان ارتقا یافت و با توسعه زیرساختهای تحقیقاتی، تربیت پژوهشگران و اجرای پروژههای ملی در ادامه به پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی تبدیل شد.
وی افزود: این مسیر رشد در سال ۱۴۰۴ با ارتقای پژوهشکده به پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی وارد مرحلهای جدید شد؛ ارتقایی که نشاندهنده بلوغ علمی، گسترش مأموریتهای ملی و ظرفیتهای پژوهشی، فناورانه، آموزشی و درمانی این مجموعه است.
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی ادامه داد: امروز و در آستانه ورود به چهارمین دهه فعالیت، پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی با تکیه بر تجربه نزدیک به ۳۰ سال فعالیت مستمر، زنجیرهای کامل از پیشگیری، غربالگری، تشخیص، درمان، پژوهش، آموزش، فناوری و مسئولیت اجتماعی را در حوزه سرطان دنبال میکند و تلاش دارد به مرجع علمی و فناورانه کشور و منطقه در این حوزه تبدیل شود.
وی افزود: پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی امروز صرفاً یک مرکز درمانی یا پژوهشی نیست، بلکه یک زیستبوم جامع در حوزه سرطان محسوب میشود که حلقههای مختلف پیشگیری، غربالگری، تشخیص، درمان، پژوهش، فناوری، آموزش و تجاریسازی را در کنار یکدیگر قرار داده است.
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی تصریح کرد: فلسفه شکلگیری این مجموعه بر این مبنا بوده است که دانش تولیدشده در آزمایشگاهها باید مسیر خود را تا رسیدن به بالین بیمار طی کند؛ به همین دلیل در تمام سالهای فعالیت، تلاش کردهایم پژوهش را به فناوری و فناوری را به خدمت سلامت تبدیل کنیم.
از پژوهشکده معتمد تا پژوهشگاه ملی سرطان؛ یک مسیر سه دههای برای مرجعیت علمی
صرامی فروشانی با اشاره به تاریخچه فعالیت این مجموعه گفت: پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی طی سالهای فعالیت خود توانست با تمرکز بر حوزه سرطان، به ویژه سرطان پستان، جایگاه قابل توجهی در نظام سلامت کشور به دست آورد و با توسعه زیرساختهای نرم افزاری، پژوهشی، درمانی و فناوری و مهم ترین آن جذب نیروهای نخبه جوان، زمینه ارتقای آن به پژوهشگاه ملی سرطان فراهم شد.
وی ادامه داد: این ارتقا صرفاً تغییر عنوان سازمانی نیست، بلکه نشاندهنده توسعه مأموریتها، افزایش ظرفیتهای علمی، گسترش حوزههای تخصصی و حرکت به سمت ایفای نقش ملی در عرصه مبارزه با سرطان است.
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: امروز پژوهشگاه با بهرهگیری از سه پژوهشکده تخصصی شامل «پژوهشکده پزشکی بازساختی و درمانهای پیشرفته در سرطان»، «پژوهشکده فناوریهای همگرا در سرطان» و «پژوهشکده پزشکی فردمحور و مطالعات کیفیت زندگی در سرطان»، تلاش میکند در حوزههای نوین درمان سرطان، همگام با جریانهای علمی روز دنیا حرکت کند.
وی افزود: نگاه آیندهنگر پژوهشگاه بر توسعه فناوریهای پیشرفته پزشکی، پزشکی فردمحور، درمانهای نوین و استفاده از ظرفیت علوم میانرشتهای استوار است.
حرکت از پژوهش کاربردی تا درمانهای نوین سرطان
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی با اشاره به فعالیتهای پژوهشی این مجموعه اظهار کرد: یکی از مهمترین رویکردهای پژوهشگاه، انجام تحقیقات کاربردی و مسئلهمحور است؛ به گونهای که نتایج تحقیقات بتواند به حل مشکلات بیماران و ارتقای کیفیت خدمات درمانی منجر شود.
وی گفت: در حوزه زیستفناوری و تولید فرآوردههای نوین، گروههای پژوهشی پژوهشگاه فعالیتهای ارزشمندی در زمینه تولید پروتئینهای نوترکیب، توسعه روشهای تشخیصی، شناسایی نشانگرهای زیستی سرطان و طراحی فناوریهای مورد نیاز نظام سلامت انجام دادهاند.
صرامی فروشانی افزود: تولید و توسعه کیتهای تشخیصی، بررسی تغییرات مولکولی در سرطانها، مطالعات ژنتیکی، تحقیقات مرتبط با میکروبیوم، بازطراحی داروهای موجود برای کاربردهای جدید و توسعه روشهای نوین تشخیص از جمله حوزههایی است که پژوهشگران پژوهشگاه در آن فعالیت دارند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین ویژگیهای پژوهشگاه این است که تحقیقات در آن صرفاً محدود به تولید مقاله علمی نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد ارزش افزوده برای کشور، تولید محصول و ارائه راهکارهای قابل استفاده در نظام سلامت است.
توسعه درمانهای پیشرفته؛ از سلولدرمانی تا پزشکی فردمحور
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی با اشاره به اهمیت درمانهای پیشرفته سرطان گفت: آینده درمان سرطان بدون تکیه بر فناوریهای نوین قابل تصور نیست و پژوهشگاه ملی سرطان نیز توسعه حوزههایی مانند سلولدرمانی، ژندرمانی، ویروسدرمانی سرطان و سایر فناوریهای پیشرفته درمانی را در دستور کار قرار داده است.
وی اظهار کرد: امروزه درمان سرطان در جهان به سمت شخصیسازی درمانها حرکت کرده است؛ به این معنا که ویژگیهای مولکولی و ژنتیکی هر بیمار در انتخاب روش درمان مورد توجه قرار میگیرد.
صرامی فروشانی افزود: پژوهشگاه ملی سرطان با توسعه زیرساختهای لازم در حوزه پزشکی فردمحور، تلاش دارد زمینه حرکت نظام درمان کشور به سمت درمانهای دقیقتر، کمعارضهتر و اثربخشتر را فراهم کند.
وی تأکید کرد: ایجاد ارتباط میان علوم پایه، فناوریهای نوین و خدمات بالینی، یکی از مهمترین مزیتهای پژوهشگاه است و این موضوع میتواند در آینده نقش مهمی در ارتقای جایگاه علمی کشور داشته باشد.
خدمات تخصصی سرطان؛ از تشخیص دقیق تا درمان جامع بیماران
دکتر صرامی فروشانی با اشاره به توسعه زیرساختهای درمانی پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی اظهار کرد: یکی از مهمترین مأموریتهای این مجموعه، ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی فناورانه با اتکاء به پروتکلهای بومی و ملی به بیماران مبتلا به سرطان و فراهم کردن دسترسی آسان محروم ترین طبقات جامعه به برترین خدمات پیشرفته و نوینِ تشخیصی و درمانی است.
وی افزود: امروز پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی با بهرهگیری از ظرفیت پزشکان متخصص و فوق تخصص، اعضای هیأت علمی، کادر درمانی مجرب و تجهیزات پیشرفته، مجموعهای از خدمات مورد نیاز بیماران را در یک زنجیره کامل ارائه میکند.
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی ادامه داد: خدمات تخصصی این مجموعه شامل جراحیهای سرطان، خون و سرطان بالغین، انکولوژی، ژنتیک سرطان، پاتولوژی، تصویربرداری، آزمایشهای تخصصی، مشاورههای تغذیهای و روانشناختی و سایر خدمات مرتبط با مسیر درمان بیماران است که سالانه بیش از ۲۰۰ هزار ویزیت تخصصی و فوقتخصصی و بیش از ۲ هزار عمل جراحی سرطان را انجام میدهد و به عنوان یکی از مراکز مرجع کشور در حوزه درمان سرطان شناخته میشود.
وی تصریح کرد: رویکرد ما در ارائه خدمات درمانی، نگاه جامع به بیمار است؛ چرا که درمان سرطان تنها به مداخله پزشکی محدود نمیشود و ابعاد روانی، اجتماعی، تغذیهای و کیفیت زندگی بیمار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
صرامی فروشانی با اشاره به فعالیت پلیکلینیک فوق تخصصی پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی گفت: این مرکز تلاش میکند با فراهم کردن مجموعهای از خدمات تخصصی در کنار یکدیگر، فرآیند تشخیص و درمان بیماران را تسهیل کرده و از سردرگمی بیماران در مسیر درمان جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای مهم پژوهشگاه، افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات تخصصی سرطان و حرکت در مسیر عدالت سلامت است.
تشخیص زودهنگام (غربالگری) و آگاهیرسانی؛ اولویت نخست در مقابله با سرطان
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان اظهار کرد: تجربه جهانی نشان داده است که یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش مرگومیر ناشی از سرطان، افزایش آگاهی عمومی، توسعه برنامههای غربالگری و تشخیص بیماری در مراحل اولیه است.
وی افزود: پژوهشگاه ملی سرطان طی سالهای فعالیت خود برنامههای متعددی را در حوزه آموزش عمومی، آگاهیرسانی، غربالگری و معاینات تخصصی اجرا کرده است تا بتواند سهمی در ارتقای فرهنگ پیشگیری از سرطان در جامعه داشته باشد.
صرامی فروشانی با اشاره به فعالیتهای گسترده پژوهشگاه در حوزه سرطان پستان گفت: با توجه به شیوع این بیماری در میان بانوان، یکی از محورهای اصلی فعالیتهای اجتماعی و درمانی پژوهشگاه، افزایش آگاهی زنان، آموزش روشهای پیشگیری و تشخیص زودهنگام و ارائه خدمات تخصصی در این حوزه بوده است.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته پویشهای ملی آگاهیرسانی سرطان پستان با مشارکت پژوهشگاه برگزار شده و هزاران نفر از بانوان در سراسر کشور از خدمات آموزشی، مشاورهای و غربالگری بهرهمند شدهاند.
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی اظهار کرد: در قالب برنامههای غربالگری و مسئولیت اجتماعی، گروههای مختلف مردم، به ویژه بانوان، امکان بهرهمندی از مشاورههای تخصصی، معاینات بالینی و ارزیابیهای اولیه را پیدا کردهاند.
وی افزود: در کنار این برنامهها، آموزش کارکنان نظام سلامت، همکاری با سازمانهای مردمنهاد و توسعه ارتباطات علمی با مراکز دانشگاهی نیز از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش اثربخشی برنامههای پیشگیری دنبال شده است.
ارائه بیش از ۱۲ هزار خدمت در موکب سلامت پژوهشگاه ملی سرطان
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان فعالیت موکب سلامت این پژوهشگاه اظهار کرد: این موکب با هدف ارائه خدمات سلامتمحور، تقویت مسئولیت اجتماعی و استفاده از ظرفیتهای داوطلبانه، قریب ۳ ماه به صورت مستمر فعالیت کرد و توانست بیش از ۱۲ هزار خدمت تخصصی، فوق تخصصی و پرستاری به شهروندان ارائه دهد.
وی افزود: موکب سلامت پژوهشگاه ملی سرطان تا ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ فعال بود و خدمترسانی مستمر در حوزههای مختلف سلامت انجام داد.
صرامی فروشانی با اشاره به رویکرد مردمی این طرح گفت: این اقدام در راستای سیاستهای جهاد دانشگاهی در بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و داوطلبانه شکل گرفت و نشان داد که پیوند میان دانش تخصصی، روحیه خدمترسانی و مشارکت اجتماعی میتواند الگویی موفق در حوزه سلامت ایجاد کند.
وی ادامه داد: در طول فعالیت این موکب، هر شب سه پزشک متخصص و فوق تخصص در حوزههای مختلف حضور داشتند و خدمات مشاورهای و معاینات تخصصی، به ویژه در حوزه سلامت بانوان، به مراجعهکنندگان ارائه شد.
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی بیان کرد: در مجموع ۲ هزار و ۷۰ نفر از خدمات مشاوره و معاینه تخصصی بهرهمند شدند و همچنین سه نفر از پرستاران مجرب به صورت شبانه در موکب حضور داشتند که حاصل فعالیت آنان ارائه ۱۰ هزار و ۳۵۰ خدمت پرستاری به شهروندان بود.
وی با اشاره به مشارکت نیروهای داوطلب در این طرح گفت: مجموع ساعات فعالیت همکاران، پزشکان، پرستاران و داوطلبان حاضر در موکب سلامت به سه هزار و ۳۶ نفر-ساعت رسید که این میزان مشارکت، ظرفیت ارزشمند سرمایه اجتماعی در حوزه سلامت را نشان میدهد.
استمرار خدمات رایگان و حمایت از بیماران نیازمند
صرامی فروشانی همچنین به اجرای برنامههای حمایتی پژوهشگاه برای بیماران اشاره کرد و گفت: در کنار فعالیتهای پژوهشی و درمانی، توجه به مسئولیت اجتماعی همواره یکی از محورهای اصلی فعالیت پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی بوده است.
وی افزود: در فروردینماه سال جاری، در قالب طرح معاینه رایگان، ۷۵۲ نفر از مراجعهکنندگان در کلینیکهای گاندی و انقلاب پژوهشگاه به صورت رایگان تحت معاینه و ارزیابی تخصصی قرار گرفتند.
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: همچنین امکان بهرهمندی بیماران واجد شرایط از برخی خدمات حمایتی از جمله شیمیدرمانی رایگان در این مراکز فراهم شده است تا بتوانیم بخشی از دغدغههای بیماران و خانوادههای آنان را کاهش دهیم.
وی تأکید کرد: نگاه ما این است که هیچ بیماری نباید به دلیل محدودیتهای مالی از دریافت خدمات استاندارد تشخیصی و درمانی محروم شود و در این مسیر استفاده از ظرفیت خیرین، سازمانهای حمایتی و مشارکتهای اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
پژوهشگاه ملی سرطان؛ پیوند علم، فناوری و خدمت
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی با اشاره به بازدید مسئولان مختلف از فعالیتهای این مجموعه گفت: در طول فعالیت موکب سلامت و همچنین در برنامههای مختلف علمی و درمانی پژوهشگاه، جمعی از مدیران ارشد کشور، مسئولان نظام سلامت و فعالان علمی از نزدیک با ظرفیتهای این مجموعه آشنا شدند.
وی افزود: این بازدیدها فرصتی برای معرفی توانمندیهای پژوهشگاه و تبیین نقش جهاد دانشگاهی در توسعه فناوریهای سلامت و ارائه خدمات تخصصی به جامعه بود.
صرامی فروشانی اظهار کرد: پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی تلاش میکند الگویی موفق از ارتباط میان دانشگاه، پژوهش، فناوری و خدمت اجتماعی ارائه دهد؛ الگویی که در آن دانش تولیدشده در مراکز تحقیقاتی مستقیماً در خدمت ارتقای سلامت مردم قرار گیرد.
آینده پژوهشگاه؛ حرکت به سمت قطب ملی سرطان در منطقه
رئیس پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی در پایان با اشاره به برنامههای آینده این مجموعه گفت: توسعه درمانهای پیشرفته سرطان، ژن درمانی، گسترش پژوهشهای کاربردی، تقویت زیرساختهای فناوری، توسعه پزشکی فردمحور، استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص و درمان، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و افزایش همکاریهای ملی و بینالمللی از مهمترین برنامههای پیش روی پژوهشگاه است.
وی افزود: هدف ما این است که پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی به عنوان یک مرجع علمی و فناورانه، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای داخلی، بتواند در سطح منطقه نیز به عنوان یک مرکز اثرگذار در حوزه سرطان شناخته شود.
صرامی فروشانی با قدردانی از تلاش پزشکان، پژوهشگران، اعضای هیأت علمی، کارکنان، پرستاران، داوطلبان و خیرین گفت: تمامی دستاوردهای امروز پژوهشگاه حاصل تلاش جمعی خانواده بزرگی است که سالها برای توسعه علم، فناوری و خدمت به بیماران تلاش کردهاند.
وی تأکید کرد: ورود پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی به چهارمین دهه فعالیت، آغاز فصل جدیدی از مسئولیتها و فرصتهاست و امیدواریم با تکیه بر سرمایه انسانی ارزشمند، دانش بومی و حمایت مجموعههای علمی و اجرایی کشور، گامهای مؤثرتری برای پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان سرطان برداریم.
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