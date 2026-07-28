به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی ظهر سه‌شنبه در دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند خراسان جنوبی بیان کرد: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تفکیک پسماند از مبدأ یک موضوع راهبردی در مدیریت شهری است، اظهار کرد: در این حوزه آموزش حرف نخست را می‌زند و فرهنگ‌سازی باید از سنین پایه و با همکاری آموزش و پرورش در مهدکودک‌ها و مدارس ابتدایی آغاز شود.

فرهادی افزود: تداوم آموزش و آگاهی‌بخشی می‌تواند زمینه‌ساز تغییر رفتار شهروندان و دستیابی به نتایج پایدار در حوزه مدیریت پسماند باشد.

مشارکت مردم؛ شرط موفقیت طرح‌های زیست‌محیطی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به فرهنگ غنی مردم استان، گفت: با همراهی و مشارکت شهروندان می‌توان اهداف تعیین شده در حوزه مدیریت پسماند را محقق کرد.

وی تصریح کرد: بدون مشارکت عمومی، هیچ طرحی در حوزه پسماند به موفقیت کامل نخواهد رسید.

فرهادی همچنین بر تسریع اجرای برنامه‌های مرتبط با تفکیک زباله از مبدأ تأکید کرد و گفت: تجهیز مجتمع‌های مسکونی به باکس‌های ویژه تفکیک زباله و نصب کلبه‌های جمع‌آوری پسماند در سطح شهرها باید با جدیت بیشتری دنبال شود..