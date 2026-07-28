حسینی: هنر و رسانه پیوند ناگسستنی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی در دیدار با مدیر کل صدا و سیما مرکز کرمان که در راستای تقویت عدالت رسانه‌ای و هم‌افزایی همه‌جانبه فرهنگی برگزار شد، اظهارداشت: بسیار مایه امیدواری است که امروز سکان مدیریت صداوسیما در دستان مدیری از بدنه تخصص، دلسوز و آگاه به مسائل رسانه قرار گرفته است و بی‌تردید نویدبخش وقوع اتفاقات بزرگ، ارزشمند و ماندگار در پهنه رسانه‌ای و فرهنگی منطقه خواهد بود.

وی با تأکید بر هویت غنی و تاریخ‌ ساز این خطه، افزود: ظرفیت‌های کم‌ نظیر و بی‌بدیل جنوب کرمان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری، معنوی و اجتماعی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و این پتانسیل‌ها همواره در سطح کشور زبانزد عام و خاص بوده است .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان ادامه داد: با این حال باید با صراحت اذعان کرد که حق این دیار پرتلاش و ولایتمدار هنوز به شایستگی ادا نشده و تاکنون درخور شأن و عظمت مردم شریف جنوب کرمان، به این ظرفیت‌های ژرف پرداخته نشده است.

حسینی، با اشاره به لزوم ارتقای سطح کیفی و عمق محتوایی برنامه‌های مشارکتی گفت: آنگونه که شایسته است به ظرفیت‌های عظیم، مفاخر، مواریث معنوی و فرهنگ اصیل مردم جنوب کرمان و … پرداخته نشده است.

گفتنی است، در پایان این دیدار طرفین بر تدوین سازوکارهای مشترک جهت تولید برنامه‌های فاخر، معرفی هنرمندان متعهد بومی و احیای خرده‌فرهنگ‌های اصیل منطقه تأکید کردند.