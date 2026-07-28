حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر باقری بنابی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماز جمعه را یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: امام جمعه می باید با حفظ جایگاه پدرانه، مطالبات مردم را با دلسوزی و انصاف مطرح نماید و نماز جمعه نیز به عنوان تریبونی برای تبیین مبانی انقلاب، وحدتآفرینی و آگاهی بخشی نسبت به مسائل روز ایفای نقش کند.

وی با استناد به فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی که نماز جمعه را نماد آمیختگی سیاست و معنویت دانسته و بر برخورد پدرانه با مردم تأکید داشتند، افزود: این روز، یادآور یکی از بزرگترین برکات انقلاب اسلامی است. نماز جمعه از موهبتهای الهی برای جامعهٔ اسلامی به شمار میرود و پیش از انقلاب، به دلیل حاکمیت رژیم طاغوت، زمینهٔ لازم برای اقامهٔ باشکوه آن فراهم نبود.

امام جمعه پارس آباد با یادآوری سخن تاریخی حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند: «اگر این انقلاب هیچ دستاوردی جز نماز جمعه نداشت، همین برای ما کافی بود»، تصریح کرد: این تعبیر، بیانگر ظرفیت عظیم نماز جمعه در حفظ و بیمه کردن انقلاب اسلامی و تقویت حاکمیت ارزشهای الهی در جامعه است.

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه با تأکید بر جایگاه پدرانهٔ امام جمعه، خاطرنشان ساخت: امام جمعه باید با تمام اقشار مردم و همچنین مسئولان، رفتاری مشفقانه و خیرخواهانه داشته باشد. هرگونه مطالبه یا انتقاد باید با ادبیاتی دلسوزانه و از سر خیرخواهی صورت پذیرد، نه بر اساس تقابل و رویارویی؛ زیرا امام جمعه نباید جایگاه پدرانهٔ خود را در جامعه از دست بدهد.

وی با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب که امام جمعه باید «امام همهٔ روزهای هفته» باشد، تأکید کرد: امام جمعه موظف است در تمام ایام هفته، با رفتار، گفتار و عملکرد خود، مردم را به تقوا دعوت نماید تا سخنان وی در خطبههای نماز جمعه نیز اثرگذار واقع شود. چنانچه مردم عمل به تقوا را در رفتار امام جمعه مشاهده کنند، خطبهها منشأ تحول در جامعه خواهند شد.

امام جمعه پارس آباد بیان داشت: خطیب نماز جمعه باید سخنگو و تبیین کننده مبانی انقلاب اسلامی و مطالبهگر مسائل اساسی کشور باشد. در شرایط حساس کنونی، تبیین اصول انقلاب از جمله استکبارستیزی، مبارزه با صهیونیسم، مقاومت در برابر زیادهخواهی دشمنان و حفظ عزت ملی، از مهمترین وظایف تریبون نماز جمعه بهشمار میرود.

وی افزود: مطالبه گری باید بر اساس موازین صحیح، منصفانه و به دور از کنایه، تخریب و اتهامزنی باشد. نماز جمعه متعلق به همهٔ مردم است و امام جمعه باید تمام اقشار و سلایق را زیر چتر وحدت و حمایت پدرانهٔ خود قرار دهد.

حجت الاسلام باقری بنابی با اشاره به ضرورت حفظ جایگاه و رونق نماز جمعه، اظهار داشت: چنانچه به هر دلیل از جمعیت نمازگزاران کاسته شود، هم امام جمعه و هم ستادهای نماز جمعه موظف به آسیبشناسی بوده و با تقویت جاذبههای معنوی، فرهنگی و اجتماعی، زمینهٔ حضور پرشور مردم را فراهم آورند.

وی نماز جمعه را «بیمه گر معنوی و اجتماعی جامعه» توصیف کرد و گفت: مردم باید در نماز جمعه، افزون بر بهره مندی از فضای عبادی، تحلیل صحیح مسائل اعتقادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی روز را نیز دریافت نمایند و سخنانی تازه، کاربردی و امیدبخش بشنوند.

امام جمعه پارس آباد در پایان خاطرنشان کرد: نماز جمعه، جلوهگاه پیوند سیاست، دیانت و معنویت در اسلام است و باید ضمن پرداختن به مسائل روز جامعه، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی را نیز تبیین و برای رفع آنها راهکار ارائه نماید. امید است خداوند متعال همگان را قدردان نعمت بزرگ نماز جمعه و عامل به مسئولیتهای این سنگر مهم انقلاب اسلامی قرار دهد.