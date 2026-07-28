به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین آییننامه حفاظت و بهرهبرداری پایدار کوهستان خبر داد.
وی با اعلام این خبر گفت: آییننامه حفاظت و بهرهبرداری پایدار کوهستان با هدف دستیابی به مدیریت پایدار اکوسیستمهای کوهستانی و با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط تدوین شده است؛ سندی که با همت و پیگیری مستمر معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری به سرانجام رسید.
وی افزود: اکوسیستمهای کوهستانی از حساسترین و در عین حال حیاتیترین زیستبومهای کشور هستند و حفاظت و بهرهبرداری پایدار از آنها نیازمند عزم ملی و هماهنگی فرابخشی است. تدوین این آییننامه گامی اساسی در مسیر تحقق این هدف محسوب میشود.
ظهرابی تصریح کرد: دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست پیشنویس این آییننامه را تهیه و به معاونت قانون اساسی ریاستجمهوری ارائه کرد. در ادامه، با پیگیریهای مستمر این معاونت و برگزاری ۱۱ جلسه کارشناسی طی یک سال و نیم گذشته، پیشنویس در جلسات متعدد با حضور سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نمایندگان سمنها و سازمان هواشناسی بهدقت بررسی، بازبینی و نهاییسازی شد.
وی ادامه داد: نقش معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری در هدایت، هماهنگی و پیشبرد این روند بسیار مؤثر بود و همین پیگیریهای مستمر موجب شد این سند مهم با اجماع دستگاههای ذیربط به مرحله نهایی برسد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: پس از این مرحله، پیشنویس نهایی برای اخذ نظرات تخصصی به سایر ارگانهای مرتبط ارسال شد و تمامی دیدگاههای دریافتی در جلسات تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت و در متن نهایی اعمال شد. بدین ترتیب، این آییننامه برای ارائه به مراجع بالادستی آماده شده است.
ظهرابی در پایان با تأکید بر اهمیت این سند راهبردی گفت: در این آییننامه، ضمن تصریح و تأیید وظایف سایر دستگاههای اجرایی، تکالیف مشخص و عملیاتی برای هر یک از ارگانهای مرتبط تعیین شده است. مهمتر آنکه این تکالیف با تأیید خود دستگاهها همراه بوده و زمینهساز همکاری مؤثر برای مدیریت یکپارچه کوهستان خواهد بود.
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