علیاکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه گشت و پایش مستمر برای مقابله با شکار و صید غیر مجاز در مناطق مستعد ادامه دار است، توضیح داد: در جریان همین نظارت و پایش ماموران یگان حفاظت متوجه مورد مشکوک در ارتفاعات مجن شدند.
وی ادامه داد: پس از دریافت گزارشهای میدانی و انجام چندین ساعت پیادهروی شبانه در ارتفاعات کوهستانی منطقه مجن، حوالی ساعت نیمه شب ماموران موفق به شناسایی و دستگیری یک گروه شکارچی غیرمجاز شدند.
رئیس اداره محیط زیست شاهرود یادآور شد: در بازرسی از متخلفان، لاشه یک رأس قوچ وحشی که بهصورت غیرقانونی شکار شده بود، به همراه یک قبضه سلاح گلولهزنی کالیبر ۸.۵۷ و مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.
قربانلو با اشاره به شرایط سخت اجرای این مأموریت تصریح کرد: عملیات تعقیب، شناسایی و انتقال متخلفان به دلیل کوهستانی، تاریک و صعبالعبور بودن منطقه تا ساعت ۳:۳۰ بامداد ادامه داشت و با تلاش مأموران یگان حفاظت با موفقیت به پایان رسید.
وی با تأکید بر اینکه شکار غیرمجاز خسارت جبرانناپذیری به تنوع زیستی و جمعیت حیات وحش وارد میکند، افزود: حفاظت از گونههای ارزشمند جانوری نیازمند همکاری مردم، دوستداران طبیعت و گزارش به موقع هرگونه تخلف زیستمحیطی به یگان حفاظت محیط زیست است.
نظر شما