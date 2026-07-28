ساعت کاری ادارات استان مرکزی فردا کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی میرزایی با اشاره به اینکه فعالیت ادارات استان مرکزی در چهارشنبه ۷ مرداد تا ساعت ۱۱ است، گفت: کاهش ساعت کاری فردا، در راستای مدیریت مصرف حاملهای انرژی برق با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و تامین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمترسانی اعمال شده است.
وی افزود: کاهش ساعت کاری برای همه دستگاههای اجرایی استان مرکزی به جز دستگاههای خدمات رسان و عملیاتی است.
معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری مرکزی ادامه داد: دستگاههای اجرایی استان مکلف هستند نسبت به بهینهسازی و مدیریت انرژی بویژه برق در محیطهای ادارات اقدام لازم را به عمل آورند و یک ساعت قبل از خاتمه کار، سیستمهای سرمایشی را خاموش کنند.
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