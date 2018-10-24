آذربایجان غربی ۸ دستگاه آمبولانس به راهپیمایی اربعین اعزام کرد

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این هشت دستگاه شامل هفت دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس است اظهارداشت: این آمبولانس ها با تمامی امکانات و تجهیزات کامل جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مرز مهران اعزام شده اند.

وی ادامه داد:همچنین در کنار این هشت آمبولانس یک دستگاه کلینیک سیار دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی به مرز مهران اعزام شده و هم اکنون در مرز مستقر و مشغول ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی است.

بهرامی با بیان اینکه همزمان با این تجهیزات ۲۷ نیروی مرکز فوریت های پزشکی استان نیز به مرز مهران اعزام شده اند اضافه کرد: در صورت نیاز به نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی این مرکز آماده ارائه خدمات به زائران حسینی است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این آمبولانس‌ها تا روز اربعین برای خدمات رسانی به زائران در منطقه مستقر هستند گفت: آمبولانس‌های اعزام شده به همه امکانات جدید از جمله موبایل آی سی یو و موبایل سی سی یو مجهز هستند.