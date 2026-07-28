لزوم پیگیری مطالبات مردم از طریق تریبون نمازجمعه

حجتالاسلام سید محسن موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه مردمیبودن، سادهزیستی و مطالبهگری از مهمترین شاخصههای امامجمعه تراز انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: پایگاه نمازجمعه زمانی به رسالت واقعی خود عمل میکند که امامجمعه در کنار مردم باشد، درد آنها را بشناسد و با استفاده از ظرفیت این تریبون برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات بهحق جامعه تلاش کند.
حضور مردم موجب رونق و بالندگی نمازجمعه میشود
وی با اشاره به توصیههای رهبر شهید درباره جایگاه امامت جمعه، اظهار کرد: امامجمعه باید دلسوز مردم و مردمی باشد. پایگاه نمازجمعه، پایگاهی مردمی است که هویت، پویایی و اثرگذاری خود را از حضور و مشارکت مردم میگیرد.
امامجمعه ازنا با بیان اینکه مردم، رکن اصلی نمازجمعه هستند، افزود: جایگاه امامت جمعه تنها به اقامه نماز محدود نمیشود، بلکه امامجمعه در هدایت دینی، تبیین مسائل اعتقادی، رسیدگی به دغدغههای اجتماعی و خدمت به مردم، مسئولیتی مهم و اثرگذار بر عهده دارد.
حجتالاسلام موسوی با تأکید بر نقش مردم در تقویت این پایگاه عبادی - سیاسی، گفت: حضور مردم موجب رونق و بالندگی نمازجمعه میشود و این ارتباط صمیمانه، سرمایهای ارزشمند برای نظام اسلامی است. در مقابل، امامجمعه نیز باید دارای ویژگیهایی باشد که بتواند اعتماد عمومی را حفظ و تقویت کند.
مردمیبودن را از مهمترین شاخصههای امامجمعه
وی مردمیبودن را از مهمترین شاخصههای امامجمعه برشمرد و تصریح کرد: گاهی افراد یا گروههایی در مسیر زندگی با مشکلات و بنبستهایی مواجه میشوند و دفتر امامجمعه را ملجأ و پناهگاه خود میدانند. در چنین شرایطی، امامجمعه باید با تأسی به سیره اهلبیت (ع)، با روی گشاده از مردم استقبال کند، به سخنان آنها گوش بسپارد و تا حد توان برای رفع مشکلاتشان تلاش کند.
امامجمعه ازنا، تقویت ارتباط دوسویه میان مردم و امامجمعه را ضروری دانست و اظهار داشت: هرچه این ارتباط صمیمانهتر و مستحکمتر باشد، زمینه برای پیشرفت شهر، ارتقای جایگاه نمازجمعه و تحقق اهداف فرهنگی، دینی و اجتماعی بیشازپیش فراهم خواهد شد.
حجتالاسلام موسوی با اشاره به توصیههای رهبر شهید درباره مردمداری، سادهزیستی و زندگی در میان مردم، گفت: اگر ائمه جمعه این توصیهها را سرلوحه رفتار و عملکرد خود قرار دهند، به معنای واقعی کلمه امامجمعه تراز انقلاب اسلامی خواهند بود؛ همان مسیری که شهید آیتالله آل هاشم بااخلاص و مردمداری به الگویی ماندگار تبدیل کرد.
لزوم پیگیری مطالبات مردم از طریق تریبون نمازجمعه
وی افزود: وظیفه ما این است که در کنار مردم باشیم، همه مراجعهکنندگان را بدون توجه به جایگاه اجتماعی آنها تکریم کنیم، برای شنیدن مسائلشان وقت بگذاریم و در حد توان برای رفع مشکلاتشان پیگیری کنیم.
امامجمعه ازنا با بیان اینکه مردم، دفتر امامجمعه را منتسب به دفتر مقام معظم رهبری میدانند، تصریح کرد: همین نگاه، مسئولیت ائمه جمعه را سنگینتر میکند و موفقیت یک امامجمعه در گرو خدمت صادقانه، پیگیری مطالبات مردم و حفظ ارتباط مستمر با آنها است.
حجتالاسلام موسوی، تأکید کرد: تریبون نمازجمعه، تریبونی مردمی و متعلق به مردم است و باید از همه ظرفیتهای آن برای بیان خواستههای بهحق مردم، تقویت امید، مطالبهگری مسئولانه و کمک به حل مسائل جامعه استفاده شود.
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