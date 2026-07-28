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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

خورشیدی: وزش باد و گردوخاک تا یکشنبه در تهران ادامه دارد

خورشیدی: وزش باد و گردوخاک تا یکشنبه در تهران ادامه دارد

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از تداوم وزش باد تا یکشنبه خبر داد و گفت: در نیمه جنوبی و غربی استان، وزش باد گاهی شدید و همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران، اظهار کرد: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد رخ خواهد داد.

وی که مدیرکل هواشناسی استان تهران است، افزود: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۳۳، از امروز تا یکشنبه در برخی ساعات، به‌ویژه در نیمه جنوبی، غربی و مناطق مرتفع استان، افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در مناطق جنوبی این پدیده گاهی با گردوخاک همراه خواهد بود.

خورشیدی همچنین از کاهش نسبی دما طی سه روز آینده خبر داد و تصریح کرد: این کاهش دما به‌ویژه امروز در سطح استان محسوس‌تر خواهد بود.

کد مطلب 6901999

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