نتانیاهو: این هفته با ترامپ درباره ایران دیدار خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دیدار قریب الوقوع خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سخن گفت.

او گفت: این هفته برای بررسی تمامی مسائل جاری از جمله ایران با ترامپ دیدار خواهم کرد.

درباره پرونده کرانه باختری نیز ضمن تایید تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه فلسطینی ها افزود: دستور دادم که نیروها وارد روستاهای کرانه باختری شوند و به جستجوی گسترده و مصادره سلاح و بازداشت مظنوین بپردازند.

نتانیاهو مدعی شد: ما آماده‌ایم تا به طور گسترده‌تری علیه گروه‌های تروریستی فعالیت کنیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: دیوان کیفری بین‌المللی تهدیدی برای عدالت در جهان است.

او افزود: من فردا برای دیدار با رئیس جمهور ترامپ و شرکت در مراسم یادبود دوست اسرائیل، سناتور لیندسی گراهام، به واشنگتن سفر خواهم کرد.

این درحالی است که پیش از این رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که نتانیاهو فردا برای بررسی پرونده ایران با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر می‌کند.

روز جمعه نیز دفتر نتانیاهو اعلام کرده بود که نتانیاهو سه شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند.

در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است که او سه شنبه با ترامپ دیدار می‌کند و چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه لیندسی گراهام شرکت می‌ کند.

طبق بیانیه دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی، او دوشنبه تل آویو را به مقصد واشنگتن ترک می‌کند.