به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در نشست هم اندیشی فرزانه صادق با جامعه مهندسان مشاور در حوزه راه و راه آهن گفت: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با ۱۴۵ شرکت مهندسی مشاور در ۲۰۰۰ پروژه طرف قرارداد است و ۱۰ هزار پرسنل به صورت مستقیم در این پروژه ها شاغل هستند.

وی افزود: در جنگ های ۱۲ روزه، ۴۳ روزه و جنگ اخیر، نمایندگان شرکت های مهندسی مشاور پروژه های آسیب دیده در محل حاضر بودند که نمونه بارز آن را می توان در زمان حادثه برای پل B۱ مشاهده کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به پرداخت ۲۷۰۰ میلیارد تومان از مجموع مطالبات مهندسان مشاور در سال ۱۴۰۴ با دستور وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: همچنین با پیگیری وزیر راه و شهرسازی از رییس سازمان برنامه و بودجه برای تامین ۲۰۰۰ میلیارد تومان دیگر بابت پرداخت مطالبات آنان به صورت نقدی مطرح شد که تا کنون ۳۶۱ میلیارد تومان پرداخت شده است.

بازوند در ادامه خواستار پرداخت نقدی مطالبات مهندسان مشاور به جای اوراق مرابحه عام دولت شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تشکیل کمیته‌ای با حضور ۲ معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و ۳ نماینده جامعه مهندسان مشاور راه و راه آهن خبر داد و گفت: امید است در قالب این کمیته تخصصی مشکلات و موانع موجود احسا و تدابیر و راهکارهای مناسب اندیشیده شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تصریح کرد: دستمزد پایین مهندسان متخصص شرکت های مهندسی مشاور نسبت به سایر کشورها منجر به مهاجرت یا اشتغال در حرفه دیگری شده است، که انتظار می رود نسبت به ترمیم آن توجه داشت. در مقابل انتظار می رود باتوجه به شرایط کشور، پروژه های زیربنایی کشور طوری طراحی شود که هزینه‌های تمام شده اجرای آن ارزان تر باشد و سرعت کار پیمانکاران افزایش یابد.

در ادامه این نشست تعدادی از اعضای جامعه مهندسان مشاور در حوزه راه و راه آهن به بیان مشکلات خود در زمینه های پرداخت اوراق مرابحه عام دولت، بیمه، مالیات، صدور خدمات فنی-مهندسی، حق الزحمه‌ها و مطالبات پرداختند و آمادگی خود را برای مشارکت داوطلبانه در بازسازی پروژه‌های آسیب دیده در جنگ را اعلام کردند.