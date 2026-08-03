تمدید اجرای همزمان دو ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به وزیر کشور، از تمدید اجرای همزمان ویرایش چهارم (۱۳۹۹) و ویرایش پنجم (۱۴۰۴) مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان خبر داد.

این تصمیم پس از بررسی گزارش‌ها و بازخوردهای دریافتی از اجرای ویرایش پنجم، انجام بررسی‌های کارشناسی، هم‌اندیشی با متخصصان و مشاوران تدوین مقررات و با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی، رفع چالش‌های عملیاتی و صیانت از مسئولیت‌های حقوقی و حرفه‌ای مهندسان دارای صلاحیت در حوزه‌های طراحی، نظارت و اجرا اتخاذ شده است.

بر اساس این ابلاغ، اجرای همزمان ویرایش چهارم و ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان از ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۵ بلامانع خواهد بود.

در این ابلاغ همچنین تأکید شده است که دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان موظف است در طول این دوره، ابهامات اجرایی ویرایش پنجم را احصا کرده و اصلاحات فنی لازم را پس از تصویب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، در متن این ویرایش اعمال کند.

وزیر راه و شهرسازی در این نامه تصریح کرده است که مهلت تعیین‌شده قطعی و غیرقابل تمدید بوده و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط باید در این بازه زمانی، نسبت به فراهم‌سازی زیرساخت‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی مناسب اقدام کنند.

بر اساس این ابلاغ، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور نیز مکلف شده‌اند ضمن آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، دوره‌های آموزشی مورد نیاز را برای ارتقای دانش فنی مهندسان برگزار کنند تا زمینه اجرای کامل، یکپارچه و بدون چالش ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان پس از پایان دوره انتقال فراهم شود.