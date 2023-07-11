معیارهای جذب نخبگان و استعدادهای برتر خارجی

ناصر باقری‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات طرح شناسایی و حمایت از مستعدان برتر و نخبگان غیرایرانی اظهار کرد: بنیاد ملّی هر ساله با همکاری نهادها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی داخل و خارج از کشور و همچنین برگزارکنندگان جشنواره‌های معتبر در سطح ملّی و بین‌المللی، از میان فعالان حوزه‌های مختلف مشتمل بر علمی، فناورانه، نوآورانه، ادبی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و مدیریتی، تعدادی از افراد غیرایرانی را در دو ردۀ «مستعد برتر» و «نخبه» بر اساس معیارهایی شناسایی و معرفی می‌کند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان معیارهای شناسایی نخبگان غیرایرانی را فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه، نوآوری و صنعتی و مدیریتی و فرهنگی و هنری عنوان کرد و گفت: فعالیت‌های آموزشی شامل پیشینۀ تحصیلی، دریافت بورس تحصیلی از دانشگاه‌های معتبر، کسب موفقیت‌های آموزشی و فعالیت‌های پژوهشی مشتمل بر همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی در سطح ملّی و بین‌المللی، فعالیت پژوهشی در مؤسسه‌ها و شرکت‌های معتبر، نگارش، ترجمۀ کتاب علمی، انتشار مقاله در نشریه‌های معتبر است.

وی افزود: همچنین ثبت اختراع در مراجع معتبر، تجاری‌سازی اختراع و یا طرح‌های فناورانه، همکاری در اجرای طرح‌های فناورانه، نوآورانه در سطح ملّی و بین‌المللی مربوط به فعالیت‌های فناورانه و نوآوری بوده و فعالیت‌های مدیریتی، فرهنگی و هنری شامل آفرینش آثار اصیل یا فعالیت‌های تخصصی برجسته در هر یک از حوزه‌های «گفتمان قرآنی»، «ادبیات»، «هنر» و همکاری با تشکل‌ها و انجمن‌های علمی، تخصصی و فرهنگی هستند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان اجرای طرح‌های فناورانه، تجاری‌سازی طرح‌های فنّاورانه، کارآفرینی و اشتغال‌زایی، انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌، ثبت اختراع و اکتشاف را از شاخص‌های مهم حوزه فناوری برای نخبگان غیرایرانی برشمرد و گفت: اگر فرد طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای داشته که توسط کارفرمایان در سطوح مختلف کوچک تا کلان تعریف شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأیید کارفرمای ذی‌ربط قرار گیرد و یا دستاوردهای پژوهشی در زمینه تخصصی پژوهشگر به‌صورت مقاله و کتاب اهمیت دارد و امتیازاتی برای این موارد لحاظ شده است.

باقری مقدم درباره تسهیلات اعطایی به مستعدان برتر غیرایرانی توضیح داد و گفت: تسهیلات اخذ پذیرش از دانشگاه‌های داخل کشور، کمک هزینه ارتقای توانمندی تکلم و نگارش زبان فارسی و آشنایی با میراث ادبیات فارسی، کمک‌هزینۀ توانمندی آموزشی، توانمندی مهارتی و کارآفرینی، ارتباطات و امکانات علمی، اجرای پایان‌نامه / رساله، شرکت در مجامع علمی داخلی به شمار می‌رود.

وی اعطای فرصت مطالعاتی داخلی، اعطای راتبه و ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور، استفاده از تسهیلات شبکه آزمایشگاهی استفاده از امکانات ادبی، فرهنگی و هنری در سطح‌کشور و بیمه تکمیلی درمان فرد مشمول و همسر و فرزندان وی را از دیگر تسهلات اعطایی عنوان کرد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان درباره اهداف شناسایی و حمایت از نخبگان غیرایرانی نیز توضیح داد و بیان کرد: بهره‌مندی از دانش و تخصص مستعدان برتر و نخبگان غیرایرانی در راستای آرمان‌های جمهوری اسلامی و تأمین منافع ملّی، گسترش زمینۀ اثرگذاری و تعاملات سرآمدان و نخبگان غیرایرانی در دستیابی به مرجعیت علمی و همچنین تسهیل همکاری آنان و مراکز علمی و تحقیقاتی در جهت رفع نیازها در حوزه‌های مختلف مشتمل بر علمی، فناورانه، نوآورانه، ادبی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی برای نیل به تمدن نوین اسلامی و معرفی دستاوردها در حوزه‌های مختلف مشتمل بر علمی، فناورانه، نوآورانه، ادبی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی قرآنیِ جهان اسلام به‌منظور الگوسازی و الهام‌بخشی از اهداف این طرح محسوب می‌شوند.

باقری مقدم همچنین به تسهیلات اعطایی به نخبگان غیرایرانی اشاره کرد و گفت: با هدف تکریم و الگوسازی و به‌منظور گسترش ارتباطات علمی، شبکه‌سازی از نخبگان غیرایرانی به خصوص جهان اسلام، سالیانه به آنان کرسی افتخاری با عناوین «کرسی آموزش»، «کرسی پژوهش»، «کرسی فناوری، نوآوری و کارآفرینی» و «کرسی فرهنگ، ادب، هنر و مدیریت» داده می‌شود. فرصت مطالعاتی داخل و جذب در مراکز تحقیقاتی و آموزشی از دیگر تسهیلات اعطایی بنیاد به شمار می‌رود.