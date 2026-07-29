به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی ۲۰۲۶ نوجوانان جهان در باکو پایتخت آذربایجان، در شرایطی که قرار بود آرمین اسماعیلی نماینده وزن ۴۵ کیلوگرم ایران در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف حریف آذربایجانی برود، به علت دیر رسیدن به سالن مسابقات نتوانست در زمان مقرر بر روی تشک حاضر شود تا دست حریف آذربایجانی بالا برود و فینال جهانی را از دست بدهد.

محسن سوریان درباره عملکرد تیم ملی نوجوانان کشتی فرنگی و اتفاقات رخ‌داده در جریان مسابقات اظهار کرد: از همان روز نخست حضورمان در آذربایجان، در گزارش‌هایی که به مسئولان اتحادیه جهانی کشتی ارائه کردیم، نسبت به شرایط نامناسب میزبانی اعتراض داشتیم. متأسفانه برگزارکنندگان بابت اسکان از تیم‌ها هزینه دریافت کردند اما محل اقامت در حد یک مسافرخانه بود. همچنین وسیله حمل‌ و نقل مناسبی در اختیار تیم‌ها قرار نگرفت و ورزشکاران و اعضای کادر فنی ناچار بودند بخشی از مسیر را پیاده طی کنند. از سوی دیگر، دسترسی به اینترنت و امکانات ارتباطی نیز وجود نداشت و این موضوع مشکلات زیادی برای تیم‌ها ایجاد کرد.

وی درباره اتفاق رخ‌داده برای آزمون اسماعیلی نیز گفت: طبق برنامه اولیه قرار بود مسابقات تا ساعت ۲ صبح به پایان برسد، اما به دلیل طولانی شدن رقابت‌ها، تا ساعت ۴ و نیم بعدازظهر درگیر مسابقات سه کشتی‌گیر دیگر تیم بودیم. کشتی آزمون اسماعیلی نیز در همین زمان قرار داشت. زمانی که وارد سالن گرم شدیم، روی مانیتور اعلام شده بود کشتی‌های سرگروهی و فینال برگزار خواهد شد، اما برگزارکنندگان ناگهان برنامه را تغییر دادند و اعلام کردند که از ساعت ۱۷ مسابقات رده‌بندی آغاز می‌شود. به همین دلیل به موقع به تشک نرسیدیم و داوران بدون حضور اسماعیلی، دست حریف او را به عنوان برنده بالا بردند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زمان‌بندی مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان طبق روال همیشگی، از مدت‌ها قبل توسط اتحادیه جهانی کشتی روی سایت رسمی منتشر شده بود و رقابت‌ها نیز بر اساس همان جدول زمانی برگزار شد. در روز نخست به دلیل برگزاری مراسم افتتاحیه، مسابقات نوبت عصر از ساعت ۱۸ به وقت باکو آغاز شد، اما از روز دوم، طبق برنامه از پیش اعلام‌شده، شروع رقابت‌های عصر به ساعت ۱۷ موکول شده بود.

با این حال، به نظر می‌رسد کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان با این تصور که زمان آغاز مسابقات روز دوم نیز مانند روز نخست ساعت ۱۸ خواهد بود، در موعد مقرر در سالن مسابقات حضور پیدا نکرد. همین موضوع باعث شد آزمون اسماعیلی فرصت حضور روی تشک در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۴۵ کیلوگرم را از دست بدهد و این مسابقه به سود حریف او ثبت شود.