شانس یک طلا و ۲ برنز برای شاگردان سوریان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های ۵ وزن دوم کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان از صبح امروز در شهر باکو کشور آذربایجان در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:



در وزن ۴۵ کیلوگرم، آرمین اسماعیلی در دور نخست ۹ بر ۱ کرم درمان از ترکیه را شکست داد. وی در دور دوم پاکیتژان از قزاقستان را با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. اسماعیلی در این دیدار بر روی تشک حاضر نشد و راهی دیدار رده بندی شد.



در وزن ۵۱ کیلوگرم، احمد بدرالدینی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۴ بر ۶ ایپک از ترکیه را شکست داد. وی در ادامه مقابل وادیم تاریلونگا از مولداوی با نتیجه ۶ بر ۶ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریفی از ازبکستان، بدرالدینی حذف شد.



در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا طهماسب‌پور در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر پاولوس تسنتیدیس از یونان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۱ چودهاری از هند را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. طهماسب پور در این مرحله هاناموری از ژاپن را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ المیر چارکازوف از آذربایجان را مغلوب کرد و فینالیست شد.



در وزن ۷۱ کیلوگرم، اسماعیل ظاهردوست در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۴ از سد لوکا زلیچ از صربستان گذشت. وی در دور دوم دیمیتریوس ساراپیس از یونان را با نتیجه ۱۱ بر ۱ مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه یافت. ظاهردوست در این مرحله کودیرجون فوزیلوف از ازبکستان را با نتیجه ۱۳ بر ۴ از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی رسید. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۱ مغلوب آسلان دزویف از روسیه شد و راهی دیدار رده بندی شد.



در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیررضا مهری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۲ و ضربه فنی مقابل یوسی‌یف از اوکراین شکست خورد و باتوجه به حضور این کشتی گیر در فینال، مهری به جدول شانس مجدد بازگشت. مهری در ابتدا باید با صفروف از آذربایجان مبارزه کند و در صورت پیروزی در ادامه در مقابل اتو از آمریکا قرار خواهد گرفت.