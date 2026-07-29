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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

سرمربی تیم کشتی فرنگی سپاهان مشخص شد

سرمربی تیم کشتی فرنگی سپاهان مشخص شد

پس از اعلام رسمی حضور باشگاه سپاهان در فصل جدید لیگ برتر کشتی فرنگی، طالب نعمت‌پور به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فدراسیون کشتی، سپاهان امسال در لیگ برتر کشتی فرنگی تیمداری خواهد کرد. حالا با قطعی شدن حضور طلایی‌پوشان اصفهانی، طالب نعمت‌پور قرارداد خود را به صورت رسمی با این باشگاه امضا کرد تا هدایت تیم کشتی فرنگی سپاهان را بر عهده بگیرد.

با ورود سپاهان، در کنار تیم‌هایی همچون استقلال، بانک شهر و دانشگاه آزاد اسلامی ایذه، رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر کشتی فرنگی با حضور تیم‌های مدعی و پرافتخار، جذاب‌تر و پرشورتر از همیشه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6902998
سیده فرزانه شریفی

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