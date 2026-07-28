به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل دادگستری استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعت کاری تمام واحدها و مجتمع‌های قضایی این استان، فردا چهارشنبه طبق روال عادی خواهد بود و هیچ‌گونه تغییری ندارد.



این اطلاعیه می افزاید: بر این اساس، مراجعان می‌توانند در ساعات معمول اداری برای پیگیری امور قضایی خود به واحدها و مجتمع‌های قضایی استان مرکزی مراجعه کنند.

پیش از این معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی با هدف مدیریت بهینه مصرف برق، حفظ پایداری شبکه سراسری و تداوم خدمت‌رسانی

فعالیت ساعات ادارات این استان را برای فردا (چهارشنبه) هفتم مردادماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ اعلام کرده است.