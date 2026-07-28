  1. استانها
  2. مرکزی
۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

ساعت کاری مجتمع‌های قضایی مرکزی روز چهارشنبه تغییر نمی‌کند

ساعت کاری مجتمع‌های قضایی مرکزی روز چهارشنبه تغییر نمی‌کند

اراک- اداره کل دادگستری استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای گفت: اساعت کاری تمام واحدها و مجتمع‌های قضایی این استان، فردا چهارشنبه تغییر نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل دادگستری استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعت کاری تمام واحدها و مجتمع‌های قضایی این استان، فردا چهارشنبه طبق روال عادی خواهد بود و هیچ‌گونه تغییری ندارد.


این اطلاعیه می افزاید: بر این اساس، مراجعان می‌توانند در ساعات معمول اداری برای پیگیری امور قضایی خود به واحدها و مجتمع‌های قضایی استان مرکزی مراجعه کنند.

پیش از این معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی با هدف مدیریت بهینه مصرف برق، حفظ پایداری شبکه سراسری و تداوم خدمت‌رسانی
فعالیت ساعات ادارات این استان را برای فردا (چهارشنبه) هفتم مردادماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ اعلام کرده است.

کد مطلب 6902184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها