به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل دادگستری استان مرکزی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: ساعت کاری تمام واحدها و مجتمعهای قضایی این استان، فردا چهارشنبه طبق روال عادی خواهد بود و هیچگونه تغییری ندارد.
این اطلاعیه می افزاید: بر این اساس، مراجعان میتوانند در ساعات معمول اداری برای پیگیری امور قضایی خود به واحدها و مجتمعهای قضایی استان مرکزی مراجعه کنند.
پیش از این معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی با هدف مدیریت بهینه مصرف برق، حفظ پایداری شبکه سراسری و تداوم خدمترسانی
فعالیت ساعات ادارات این استان را برای فردا (چهارشنبه) هفتم مردادماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ اعلام کرده است.
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