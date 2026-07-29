خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: امسال ۳۵ موکب از استان مازندران در شهرهای سامرا، نجف، کربلا، مسیر پیادهروی اربعین و مرز مهران مستقر شدهاند، بخشی از این مواکب در جوار حرم امیرالمؤمنین(ع) در نجف به استقبال زائران میروند، گروهی در کربلای معلی پذیرای عاشقان حضرت اباعبدالله(ع) هستند، تعدادی در عمودهای مسیر پیادهروی، خستگی راه را از تن زائران میگیرند و شماری نیز در مرز مهران، نخستین و آخرین ایستگاه خدمت را برپا کردهاند.
در میان این مواکب، نام شهرستانهای مختلف استان به چشم میخورد؛ از بهشهر، نکا و میاندرود گرفته تا ساری، قائمشهر، بابل، آمل، سوادکوه، سیمرغ، جویبار، بابلسر، فریدونکنار، محمودآباد و چالوس. هر شهرستان سهمی از این میزبانی بزرگ را بر عهده گرفته و هر موکب با امکاناتی که مردم همان منطقه فراهم کردهاند، به زائران خدمت میکند.
در سامرا، موکب حضرت علیاصغر(ع) و امامزادگان مازندران، از نخستین روزهای آغاز حرکت زائران فعالیت خود را آغاز کرده است. آشپزخانهای که از ساعات اولیه صبح روشن میشود، دیگهایی که بیوقفه بر آتش میجوشند و خادمانی که گاهی تنها فرصت چند دقیقه استراحت پیدا میکنند، تصویری از عشق بیادعای مردمانی است که خدمت به زائران را افتخار میدانند.
هشت سال خدمت به زائران سامرا
حجتالاسلام ابراهیم حیدریجناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر میگوید: این موکب برای هشتمین سال متوالی در سامرا برپا شده و به صورت شبانهروزی به زائران خدمات ارائه میدهد.
به گفته وی، علاوه بر سه وعده غذای گرم، میانوعدههایی شامل میوه، کلوچه، شربت، آب خنک و چای نیز میان زائران توزیع میشود تا رهروان طریقالحسین(ع) با آرامش بیشتری مسیر خود را ادامه دهند.
اما خدمترسانی مازندرانیها تنها به سامرا محدود نیست. در مرز مهران نیز خادمیاران رضوی استان، سفرهای دیگر از کرامت را گستراندهاند؛ جایی که عطر نام امام رضا(ع) با عشق به سیدالشهدا(ع) در هم آمیخته و هزاران زائر، پیش از ورود به سرزمین عشق، مهمان سفره خادمان رضوی میشوند.
روایت بیوقفه خادمانی که خواب را نذر زائران کردهاند
با نزدیک شدن به اربعین، شمار زائران هر ساعت بیشتر میشود. در مسیر نجف تا کربلا، ازدحام جمعیت چنان است که گویی رودخانهای از انسان، آرام و پیوسته به سوی یک مقصد جاری است. در میان این خیل عاشقان، موکبهای مازندران همچون خانههایی آشنا، پناهگاهی برای دقایقی استراحت، جرعهای آب خنک یا لقمهای غذای گرم شدهاند.
در سامرا، موکب حضرت علیاصغر(ع) و امامزادگان مازندران از نخستین روزهای ماه صفر فعالیت خود را آغاز کرده است. هنوز آفتاب کاملاً طلوع نکرده که آشپزخانه موکب جان میگیرد. صدای برخورد ملاقهها با دیگهای بزرگ، عطر برنج ایرانی، بخار غذای تازه و رفتوآمد خادمان، صحنهای است که تا نیمههای شب ادامه دارد.
نجفی یکخادم مازندرانی میافزاید: علاوه بر پخت غذای گرم در سه وعده صبحانه، ناهار و شام، میانوعدههایی شامل چای، شربت، آب خنک، میوه و کلوچه نیز میان زائران توزیع میشود.
وی افزود: این موکب هشتمین سال فعالیت خود را تجربه میکند و با مشارکت خادمان و خیران مازندرانی اداره میشود.
چند صد کیلومتر آنسوتر، در مرز مهران نیز خادمانی دیگر از دیار علویان، لحظهای از خدمت بازنمیایستند. موکب امام رضا(ع) کانونهای خدمت رضوی استان مازندران این روزها به یکی از ایستگاههای مهم پذیرایی از زائران تبدیل شده است.
اینجا خادمیاران رضوی، پیش از آنکه زائران پای در خاک عراق بگذارند، با رویی گشاده از آنان استقبال میکنند. برخی مشغول پخت غذا هستند، گروهی ظروف را آماده میکنند و عدهای دیگر در صفهای طولانی، غذای گرم را میان زائران توزیع میکنند.
توزیع غذای گرم بین زائران
قاسم عزیززاده گرجی، مدیر کانونهای خدمت رضوی استان مازندران، در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: در شامگاه چهارمین روز خدمت، ۵۰۰ پرس غذای گرم میان زائران توزیع شد و این روند تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.
وی ادامه میدهد: خدمت به زائران اربعین برای خادمیاران رضوی تنها یک برنامه اجرایی نیست؛ این خدمت، ادامه فرهنگ کرامت رضوی و ادای دین به مکتب عاشوراست. تلاش کردهایم در کنار پذیرایی، فضای فرهنگی و معنوی نیز برای زائران فراهم شود.
موکب امام رضا(ع) تنها محل توزیع غذا نیست؛ بسیاری از زائران دقایقی در این محل مینشینند، نفسی تازه میکنند، چای مینوشند و دوباره راهی مسیر میشوند. برخی از خادمان میگویند لذت این چند دقیقه گفتوگو با زائران، خستگی ساعتها کار را از تنشان بیرون میکند.
یکی از خادمان اهل آمل که چهارمین سال حضورش در اربعین را تجربه میکند، میگوید: وقتی زائری بعد از ساعتها پیادهروی با لبخند برایت دعا میکند، احساس میکنی همه سختیها ارزش داشته است. اینجا کسی به ساعت نگاه نمیکند؛ همه منتظرند ببینند زائر بعدی چه زمانی از راه میرسد.
در میان ازدحام زائران، پرچمهای مزین به نام شهرهای مازندران، تصویری آشنا برای هماستانیها ایجاد کرده است؛ پرچمهایی که نشان میدهد مردم این استان، هزاران کیلومتر دور از خانه، همچنان میزباناند و رسم مهماننوازی خود را به سرزمین عشق آوردهاند.
خدمت در ۳۵ موکب؛ از مرز مهران تا عمودهای طریقالحسین
اگرچه مسیر اصلی اربعین از نجف تا کربلا امتداد دارد، اما برای خادمان مازندرانی، خدمت از مرزهای ایران آغاز میشود. مرز مهران نخستین ایستگاهی است که زائران خسته از ساعتها سفر، طعم مهماننوازی مردم دیار علویان را میچشند؛ جایی که خادمان، پیش از آنکه زائران قدم در خاک عراق بگذارند، با یک لیوان شربت، یک پرس غذای گرم یا لبخندی صمیمانه از آنان استقبال میکنند.
آنسوی مرز نیز این خدمت بیوقفه ادامه دارد. بخشی از مواکب در نجف مستقر شدهاند تا زائران پیش از آغاز پیادهروی، اندکی استراحت کنند. برخی در کربلای معلی، در روزهای اوج حضور میلیونی زائران، شبانهروز به پذیرایی مشغول هستند و تعدادی دیگر در عمودهای مسیر پیادهروی، مأمنی برای رهروانی شدهاند که کیلومترها مسیر عشق را با پای پیاده طی میکنند.
امسال۳۵ موکب استان مازندران در عراق و مرز مهران فعال هستند؛ شبکهای از خدمت که با مشارکت مردم، خیران، هیئتهای مذهبی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، کانونهای خدمت رضوی و گروههای مردمی شکل گرفته و هر کدام بخشی از بار خدمترسانی به زائران را بر دوش گرفتهاند.
سهم شهرستانها در میزبانی از زائران
نگاهی به فهرست مواکب نشان میدهد تقریباً همه مناطق استان در این حرکت عظیم سهیم هستند. ساری با بیشترین تعداد موکب، نقش محوری در خدمترسانی دارد. بابل، آمل، قائمشهر، محمودآباد، چالوس، بهشهر، نکا، میاندرود، سوادکوه، جویبار، بابلسر، فریدونکنار و سیمرغ نیز هر کدام با موکبهای خود در نقاط مختلف عراق و مسیر پیادهروی حضور یافتهاند.
موکبهای علویون، صاحبالامر(عج)، قمر بنیهاشم، بیت حسینی، زوارالرضا، فاطمهالزهرا(س)، امام حسن مجتبی(ع)، شهدای مدافع حرم، علمداران حسینی، شهید بلباسی، محبان اهلبیت(ع)، خادمالحسین، بابالمراد و دهها موکب دیگر، تنها نامهایی روی یک تابلو نیستند؛ هر کدام روایتگر ماهها تلاش، جمعآوری نذورات مردمی، آمادهسازی تجهیزات، اعزام نیروها و برنامهریزی برای خدمت در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان هستند.
از غذای گرم تا روایت عاشورا
خدمت در مواکب تنها به تهیه غذا محدود نمیشود. در بسیاری از این ایستگاهها، اسکان موقت، توزیع آب آشامیدنی، چای، میوه، شربت و میانوعده، خدمات فرهنگی، پاسخگویی به زائران، راهنمایی مسیر و حتی برنامههای هنری و آیینی نیز اجرا میشود.
اعزام دو گروه نمایشی
امسال برای نخستین بار، دو گروه نمایشی از مازندران نیز در کربلا به اجرای آثار آیینی و عاشورایی میپردازند تا زبان هنر، روایتگر حماسه کربلا برای زائران باشد. این حضور نشان میدهد خدمت در اربعین تنها در آشپزخانه و محل اسکان خلاصه نمیشود؛ بلکه فرهنگ، هنر و معارف عاشورایی نیز بخشی از این حرکت عظیم مردمی است.
در گوشهای از یکی از مواکب، نوجوانی لیوانهای آب را میان زائران توزیع میکند؛ چند متر آنطرفتر پیرمردی کفشهای زائران را مرتب میچیند و در آشپزخانه، جوانانی که شاید روزهای عادی پشت میز اداره یا محل کار خود باشند، ساعتها کنار دیگهای بزرگ ایستادهاند. اینجا کسی از شغل، جایگاه اجتماعی یا سن و سال نمیپرسد؛ همه تنها یک عنوان دارند؛ خادم الحسین(ع).
اربعین؛ جایی که مازندران دوباره خودش را پیدا میکند
اربعین، تنها یک آیین مذهبی یا یک راهپیمایی چند روزه نیست؛ اینجا بزرگترین میدان همدلی و همیاری شیعیان جهان است؛ جایی که مرزهای جغرافیایی رنگ میبازند و زبان مشترک همه، خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) میشود. در این میان، مردم مازندران نیز هر سال سهم خود را از این ضیافت بزرگ با برپایی مواکب، اعزام خادمان و مشارکت در خدمترسانی ادا میکنند.
این روزها در هر گوشه از مسیر اربعین، میتوان نشانی از دیار علویان را دید؛ از موکب حضرت علیاصغر(ع) و امامزادگان مازندران در سامرا که با فعالیت شبانهروزی از زائران پذیرایی میکند، تا موکب امام رضا(ع) خادمیاران رضوی در مرز مهران که سفره کرامت را پیش از ورود زائران به عراق گسترانده است. در نجف، کربلا و عمودهای مسیر پیادهروی نیز دهها موکب دیگر از شهرستانهای مختلف استان، بیوقفه در حال خدمت هستند.
پشت هر موکب، دهها خانواده، خیر، هیئت مذهبی و گروه مردمی قرار دارند که بینامونشان، هزینهها و تدارکات این حرکت را فراهم میکنند. کامیونهایی که از مازندران راهی عراق میشوند، تنها تجهیزات حمل نمیکنند؛ آنها بخشی از فرهنگ مهماننوازی مردم این استان را با خود به سرزمین کربلا میبرند.
اربعین، نمایش وحدت نیز هست؛ وحدتی که در آن، مردم شهرهای مختلف مازندران، از شرق تا غرب استان، در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. از بهشهر و نکا تا چالوس و محمودآباد، از ساری و قائمشهر تا بابل و آمل، همه زیر یک پرچم گرد آمدهاند؛ پرچمی که بر آن تنها یک جمله نوشته شده است: «حبالحسین یجمعنا.
امسال نیز ۳۵ موکب مازندراندر مرز مهران، سامرا، نجف، کربلای معلی و مسیر پیادهروی اربعین، جلوهای از ارادت مردم این استان به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش گذاشتهاند؛ عمودهایی که این روزها بیش از هر زمان دیگری، بوی عاشقی، کرامت و خدمت بیمنت میدهند؛ روایتی زنده از مردمانی که باور دارند راه رسیدن به کربلا، از خدمت به زائران میگذرد.
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