خبرگزاری مهر، گروه استانها: این روزها حال و هوای بیجار، رنگ و بوی اربعین گرفته است پرچمهای «یاحسین» و «یازینب» بر سردر هیئتهای مذهبی نصب شده و جوانان، پیران و بانوان دوشادوش یکدیگر در تدارک میزبانی از زائران سیدالشهدا (ع) هستند.
در خیابانهای شهر، بستههای آب معدنی، اقلام فرهنگی، ظروف پذیرایی و دیگهای نذری به چشم میخورد، اینجا کمتر کسی از خستگی سخن میگوید؛ همه آمدهاند تا سهمی در بزرگترین اجتماع عاشقان اهل بیت (ع) داشته باشند.
اربعین برای مردم دیار گروس تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ این حرکت عظیم، نماد همبستگی، ایثار و فرهنگ خدمت است؛ فرهنگی که سالهاست در میان مردم این شهرستان جریان دارد و هر سال پررنگتر از گذشته خود را نشان میدهد.
موکبهایی که با همت مردم برپا میشوند
امسال نیز همانند سالهای گذشته، چندین موکب مردمی در شهرستان بیجار فعالیت دارند، چهار موکب در سطح شهر برای خدمترسانی به زائران برپا شده و در کنار آنها، موکبهای خسروآباد و حسنآباد یاسوکند نیز با مشارکت مردم و خیران آماده پذیرایی و اسکان زائران هستند.
در آن سوی مرزها نیز پرچم مردم بیجار برافراشته است؛ موکب رهپویان حضرت زینب (س) که با همت جوانان گروس در کربلای معلی فعالیت میکند، امسال نیز خدمات متنوعی به زائران ارائه خواهد داد.
اربعین بزرگترین جلوه وحدت امت اسلامی
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر، اربعین را بزرگترین جلوه وحدت امت اسلامی دانست و اظهار کرد: مردم شهرستان بیجار هر سال با عشق و اخلاص در برپایی مواکب مشارکت میکنند و این حضور، تنها یک فعالیت خدماتی نیست، بلکه تجلی فرهنگ عاشورا و روحیه ایثار است.
حجتالاسلام سعدالله جمادیان افزود: امسال چهار موکب در سطح شهر بیجار، موکبهای خسروآباد و حسنآباد یاسوکند و همچنین موکب رهپویان حضرت زینب (س) در کربلای معلی آماده خدمترسانی هستند.
وی ادامه داد: این مواکب تنها محل توزیع غذا نیستند، بلکه خدمات اسکان، پذیرایی، برنامههای فرهنگی، پاسخگویی به زائران و فضایی برای استراحت و تجدید قوا را فراهم میکنند.
جمادیان با اشاره به اینکه هزینههای مواکب عمدتاً با مشارکت مردم و خیران تأمین میشود، گفت: هر سال شاهد افزایش مشارکت اقشار مختلف مردم در برپایی موکبها هستیم و این نشان میدهد فرهنگ خدمت به زائران در بیجار نهادینه شده است.
وی اضافه کرد: حضور جوانان در اداره مواکب بسیار ارزشمند است؛ نوجوانان و جوانانی که شاید اولین تجربه فعالیت اجتماعی خود را در همین مواکب به دست میآورند و در کنار خدمت، فرهنگ مسئولیتپذیری و کار گروهی را نیز میآموزند.
وی اضافه کرد: نوای اهل بیت (ع) در موکبها طنینانداز میشود و در کنار خدمات رفاهی، برنامههای فرهنگی نیز بخش جداییناپذیر مواکب است.
اربعین بدون ذکر اهل بیت (ع) و نوای روضه معنا ندارد
رئیس کانون مداحان شهرستان بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اربعین بدون ذکر اهل بیت (ع) و نوای روضه معنا ندارد و مداحان شهرستان همانند سالهای گذشته در موکبهای داخل شهرستان و همچنین در کربلای معلی حضور فعال خواهند داشت.
مهدی فرجی افزود: برگزاری مراسم روضه، قرائت زیارت عاشورا، زیارت اربعین، مداحی و مرثیهسرایی از مهمترین برنامههایی است که در مواکب اجرا میشود و تلاش داریم فضای معنوی مناسبی برای زائران فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه مداحان تنها وظیفه مرثیهخوانی ندارند، گفت: انتقال فرهنگ عاشورا، تبیین فلسفه قیام امام حسین (ع) و تقویت روحیه معنوی زائران از رسالتهای مهم جامعه مداحان است.
فرجی افزود: بسیاری از مداحان بدون هیچ چشمداشتی، روزها و شبهای خود را در مسیر خدمت به زائران سپری میکنند و این خدمت را افتخاری بزرگ برای خود میدانند.
هیئتهای مذهبی؛ ستونهای اصلی خدمت
رئیس شورای هیاتهای مذهبی شهرستان بیجار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش عمده فعالیت مواکب بر دوش هیئتهای مذهبی است هیئتهایی که از ماهها قبل برنامهریزی برای اربعین را آغاز میکنند.
منصور عباسی اظهار کرد: تقریباً همه هیئتهای مذهبی شهرستان در برگزاری برنامههای اربعین نقش دارند و هر کدام به سهم خود در خدمترسانی به زائران مشارکت میکنند.
منصور عباسی افزود: بخشی از هیئتها در داخل شهرستان فعالیت میکنند و بخشی دیگر با اعزام نیرو به عراق، در موکبهای مستقر در کربلا به زائران خدمت خواهند کرد.
وی ادامه داد: موکب رهپویان حضرت زینب (س) که توسط جوانان بیجاری در کربلا برپا میشود، یکی از ظرفیتهای ارزشمند شهرستان است و هر سال خدمات شایستهای به زائران ارائه میدهد.
عباسی گفت: هیئتهای مذهبی تلاش میکنند علاوه بر پذیرایی از زائران، برنامههای فرهنگی و معرفتی نیز اجرا کنند تا پیام عاشورا و فرهنگ ایثار بیش از پیش در جامعه ترویج شود.
اربعین از همین شهر آغاز میشود
یکی از زائران بیجاری در بازگشت از سفر کربلا به خبرنگار مهر میگوید: وقتی موکبها در شهر برپا میشوند، احساس میکنیم سفر اربعین از همین خیابانهای بیجار آغاز شده است.
وی افزود: خیلیها شاید نتوانند به کربلا بروند، اما با خدمت در موکبها خود را شریک ثواب این حرکت عظیم میدانند و این فرهنگ، زیبایی اربعین را چند برابر کرده است.
یکی دیگر از زائران نیز معتقد است: مردم بیجار هر سال ثابت کردهاند که در خدمت به زائران امام حسین (ع) پیشقدم هستند و این روحیه، سرمایهای ارزشمند برای شهرستان است.
وی میگوید: وقتی میبینیم نوجوانان، بانوان، کسبه، بازاریان و خیران کنار هم برای برپایی یک موکب تلاش میکنند، متوجه میشویم که اربعین فقط یک سفر نیست، بلکه مدرسهای برای همدلی و نوعدوستی است.
از بیجار تا کربلا؛ مسیر خدمت ادامه دارد
این روزها در بیجار، همه چیز رنگ اربعین گرفته است؛ از خیابانهای شهر تا روستاهای اطراف، همه در تکاپوی میزبانی از زائران هستند.
موکبها یکی پس از دیگری آماده میشوند، خادمان کولهبار خدمت را میبندند و دلهای مردم، پیش از قدمهایشان راهی بینالحرمین شده است.
شهرستان بیجار بار دیگر نشان داده که فرهنگ عاشورا در این دیار تنها در عزاداری خلاصه نمیشود، بلکه در خدمت بیمنت، همدلی و مشارکت مردمی معنا پیدا میکند؛ فرهنگی که هر سال در آستانه اربعین، جلوهای تازه مییابد و نام دیار گروس را در مسیر عشق به سیدالشهدا (ع) ماندگارتر از گذشته میکند.
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