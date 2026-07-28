به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کمیته فرهنگی اربعین، حجت الاسلام سیدحسین حسینی کارنامی با ارائه توضیحاتی درباره مقالهای که در نشست ظرفیت های اربعین و ترویج نهجالبلاغه مطرح کرده به خبرنگار کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین گفت: این مقاله راجع به پیوند بین سخن علوی و مکتب حسینی است و بنده سه محور شامل مکتب امام حسین (ع)، زیارت اربعین و پیادهروی اربعین را بررسی کردم تا راهکارهایی برای ترویج و گسترش فرهنگ نهج البلاغه ارائه دهم.
محور اول مربوط به مباحث اخلاقی در نهج البلاغه، زیارت اربعین و پیادهروی اربعین اجتماعی عظیم و همچنین مکتب امام حسین (ع) که از آن وام گرفته است. در واقع اندیشه امیرالمومنین پیادهسازی شده است؛ مثل ایثار، کرامت، تالیف قلوب، انضباط اجتماعی و مقدم داشتن دیگران، تواضع اجتماعی و پرهیز از تکبر.
در پیادهروی اربعین هر کسی معمولاً یک جایگاه و عنوانی دارد ولی میبینیم همه در کنار هم مثل مناسک حج با یک لباس و با یک ساختار مشخص در کنار هم قرار میگیرند.
همبستگی و شکیبایی نیز در محور اول بررسی شده است. یعنی این محور اخلاقی، هم در نهج البلاغه فراوان آمده و هم در پیاده روی و زیارت اربعین وجود دارد.
مثلاً حضرت علی(ع) در نهج البلاغه فرمود پیوندهای فراوانی میان انسان ها وجود دارد اما بالاترین و مستحکمترین پیوندها پیوند سخاوتمندانهای است که از طریق بخشش اتفاق میافتد.
محور دوم مربوط به ظرفیتهای معرفتی است که بین این دو حوزه یعنی نهجالبلاغه و اربعین قرار دارد که در این زمینه چهار مولفه مهم بررسی شده است. یکی بصیرتافزایی است که در هر دو حوزه وجود دارد. دوم حق گرایی و حقمحوری و پرهیز از فتنه است که اربعین یک زمینهای برای بصیرت افزایی است. مولفه سوم جهاد و چهارمین مولفه، عدالتمحوری است.
محور سوم که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت حجتشناسی است که شامل پیوند ولایت از غدیر تا کربلاست. در اینجا هم بحث حجتشناسی، تداوم رسالت و لایه سوم آن یعنی وحدت مقصد مطرح شده است.
پیشنهاد نهایی که در این مقاله ارائه شده این است که ستاد مرکزی اربعین و مجموعه های وابسته کاری کنند که سخنان مهم نهجالبلاغه به صورت شعارهای دلنشین و کوتاه در موکبها ارائه شود و بعضی از محورها به عنوان شعار نهج البلاغه در سال مطرح شود.
در واقع سخنان امیرالمومنین به عنوان لایه اصلی حرکت امام حسین (ع) در دنیا شناخته شود.
امیرالمومنین مفاهیمی همچون عدالت، بصیرت، اخلاق، فضایل و سخاوت را در نهج البلاغه مطرح کرده و مردم امروز این مفاهیم را در زیارت اربعین و پیادهروی کربلا پیاده میکنند که مهمترین مفهوم، دشمنشناسی است که امروز باید دشمن مشترک جهان اسلام را اسرائیل جنایتکار و دولت فاسد و کودککش آمریکا معرفی کنیم و ما باید از مباحث عقیدتی برای بصیرتافزایی استفاده کنیم و مقابل جنایتکاران بایستیم و مردم را از یک احساس بیرون بیاوریم و بحث همایش اربعین را به صورت تفکر دنبال کنیم.
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