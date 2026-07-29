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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۰

«کم نفوذ و ضعیف»؛ روایت وال استریت از دیدار نتانیاهو با ترامپ

«کم نفوذ و ضعیف»؛ روایت وال استریت از دیدار نتانیاهو با ترامپ

وال استریت ژورنال به موضع ضعیف نتانیاهو در جریان نشست روز گذشته اش با ترامپ اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که تأثیرگذاری نتانیاهو در جریان نشست روز گذشته اش با ترامپ بسیار ضعیف تر از آنچه در نشست های گذشته رخ داد، بوده است.

در این گزارش به نقل از مسئولان آمریکایی آمده است: نتانیاهو با نفوذ بسیار کمتری نسبت به سفرهای گذشته، خود را به آمریکا رساند. وی کاملا می دانست که ترامپ در صحبت هایش به چه چیزی تمایل دارد و یا از چه چیزی عصبانی می شود.

بر اساس این گزارش، ترامپ قبل از سفر نتانیاهو در گفتگوی های پشت درهای بسته با معاونانش نسبت به اقدامات وی ابراز ناامیدی کرده بود.

نشست ترامپ و نتانیاهو روز گذشته در کاخ سفید برگزار شد و کاخ سفید مدعی شد که این نشست شاهد فضایی مثبت و سازنده بوده است.

کد مطلب 6902369

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    نظرات

    • محمدحسن کاظمی IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      تانیاهو؛ بهتر است جنگ را همین جا تمام کنی و در قدرت بمانی تا اینکه مجبور باشی یک عمر ذلیلانه زندگی کنی. باتشکر.

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