نیکان نوروزی مدال طلای مسابقات کشوری اسکیت سرعت را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشوری اسکیت سرعت به میزبانی استان تهران و در مجموعه پیست آزادی در حال برگزاری است. این رقابت‌ها در سه رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان و در دو بخش پسران و دختران پیگیری می‌شود؛ به‌گونه‌ای که رقابت‌های بخش پسران در روزهای ۵ و ۶ و مسابقات بخش دختران در روزهای ۷ و ۸ برگزار می‌شود.

در بخش پسران و در رده سنی ۲۰۱۹ محمد نیکان نوروزی نیکو ورزشکار تیم پرمون همدان، با عملکردی درخشان توانست در ماده ۲۰۰ متر عنوان نخست را از آن خود کند و مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

براساس این گزارش کاروان استان همدان با ۲۳ ورزشکار شامل ۳ پسر و ۲۰ دختر از شهرستان‌های همدان، ملایر، تویسرکان و نهاوند در این مسابقات حضور دارد.