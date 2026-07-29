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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

نیکان نوروزی مدال طلای مسابقات کشوری اسکیت سرعت را کسب کرد

نیکان نوروزی مدال طلای مسابقات کشوری اسکیت سرعت را کسب کرد

همدان- نیکان نوروزی عضو تیم پرمون همدان، در مسابقات سرعت قهرمانی کشور موفق شد در ماده ۲۰۰ متر به مدال طلا دست یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشوری اسکیت سرعت به میزبانی استان تهران و در مجموعه پیست آزادی در حال برگزاری است. این رقابت‌ها در سه رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان و در دو بخش پسران و دختران پیگیری می‌شود؛ به‌گونه‌ای که رقابت‌های بخش پسران در روزهای ۵ و ۶ و مسابقات بخش دختران در روزهای ۷ و ۸ برگزار می‌شود.

در بخش پسران و در رده سنی ۲۰۱۹ محمد نیکان نوروزی نیکو ورزشکار تیم پرمون همدان، با عملکردی درخشان توانست در ماده ۲۰۰ متر عنوان نخست را از آن خود کند و مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

براساس این گزارش کاروان استان همدان با ۲۳ ورزشکار شامل ۳ پسر و ۲۰ دختر از شهرستان‌های همدان، ملایر، تویسرکان و نهاوند در این مسابقات حضور دارد.

کد مطلب 6902407

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