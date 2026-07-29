به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ آیین رونمایی از فرایند صدور هوشمند و بدون تاخیر مجوزهای بخش کشاورزی در سامانههای تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران با حضور رئیس این سازمان در محل سازمان برگزار شد.
حجتالله علیمحمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، در این مراسم رونمایی گفت: اهمیت امنیت غذایی در ماههای اخیر بیشتر ثابت شد و در جنگ تحمیلی دوم و سوم، این امنیت کمک بسیاری به آرامش جامعه کرد.
وی افزود: طی این ایام کارهای خوبی در تامین امنیت غذایی انجام شد.
علیمحمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در تامین و تضمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: مؤلفههای بسیار در این خصوص دخیل هستند که ما در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران بر دانش تاکید داریم. دانش در بحث تولید بسیار مهم است و امروز ۸۵ درصدمحصولات کشاورزی در داخل تولید و تامین میشود و فقط ۱۵ درصد وابسته به واردات است.
وی تصریح کرد: تلاش میشود این ۱۵ درصد نیز کاهش یابد و امنیت غذایی کشور حداقل وابستگی را داشته باشد.
۹۰ درصد مجوزهای کشاورزی در سازمان نظام مهندسی انجام میشود
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در ادامه با بیان اینکه ۹۰ درصد مجوزهای حوزه کشاورزی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران صادر میشود، گفت: این سازمان در دام و طیور، آبزیپروری، گیاهپزشکی، آب و خاک و... در حال ارائه خدمات به بهرهبرداران در صدور مجوزهای کسب و کار است.
وی افزود: یکی از دغدغههای ما زمانبر بودن صدور مجوزها بود که به عنوان نخستین نهاد بازه زمانی را بهبود دادیم و صدور مجوزها کوتاه شد.
علیمحمدی بیان کرد: ابتدا طرح در چند استان به عنوان پایلوت انجام شد و در ادامه قرار است به کل کشور تعمیم داده شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار برای کوتاه کردن زمان از درخواست تا صدور مجوز بود و اینکه امضاهای طلایی در این حوزه حذف شود که کارساز بود و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نخستین نهادی بود که به آن پیوست.
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